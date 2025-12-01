«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων – Ποια είναι τα 8 πεδία που εξετάζονται φοροελαφρύνσεις

Νέα δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σχεδιάζει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027, καθώς έχει ήδη εξασφαλιστεί δημοσιονομικός χώρος της τάξης των 800-900 εκατ. ευρώ, ποσό που κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί το επόμενο έτος. Επιπλέον μέτρα στήριξης για το 2026 δεν προβλέπονται με τα σημερινά δεδομένα, καθώς έχει εξαντληθεί ο δημοσιονομικός χώρος, εκτός εάν προκύψουν περισσότερα ενεργητικά μέτρα εσόδων και μείωση δαπανών σε άλλους τομείς. Ο μόνος δρόμος για να δημιουργηθεί πρόσθετο περιθώριο για έξτρα παρεμβάσεις το 2026 είναι η αναζήτηση εξοικονομήσεων στο σκέλος των δαπανών. Η προσπάθεια επικεντρώνεται σε λειτουργικά έξοδα, σε προγράμματα με χαμηλή απόδοση και σε πιθανές αναδιαρθρώσεις σε τομείς όπως η υγεία και οι κοινωνικές παροχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζει ήδη το επόμενο πακέτο παρεμβάσεων που αναμένεται να υλοποιηθεί από το 2027. Αν και η συζήτηση είναι πρόωρη, η κατεύθυνση των μέτρων κινείται προς τη διεύρυνση των κοινωνικών ενισχύσεων, σε νέες ελαφρύνσεις στη φορολογία ακινήτων, σε διευκολύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με αύξηση των δόσεων για ρυθμίσεις οφειλών αλλά και περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Ειδικότερα:

1. Διεύρυνση των δικαιούχων της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μέτρα που σχεδιάζονται στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, είναι η διεύρυνση των δικαιούχων της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ. Το επίδομα αυτό έχει ήδη δοθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων, όμως η κυβέρνηση εξετάζει να επεκτείνει τον αριθμό των δικαιούχων, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι συνταξιούχοι. Η στόχευση είναι διπλή: αφενός να στηριχθούν οικονομικά ευάλωτες ομάδες, αφετέρου να αποκατασταθούν ανισότητες που έχουν προκύψει από τις αυξήσεις στις συντάξεις και τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η διεύρυνση αυτή θεωρείται ένα από τα μέτρα που «κλειδώνουν» πιο εύκολα, καθώς έχει σαφή κοινωνική στόχευση και δεν συνεπάγεται μεγάλα δημοσιονομικά βάρη συγκριτικά με παρεμβάσεις στη φορολογία. Εφόσον υλοποιηθεί το 2027, θα αποτελέσει ένα μόνιμο δίχτυ προστασίας για συνταξιούχους που εξακολουθούν να βλέπουν το εισόδημά τους να πιέζεται εξαιτίας της ακρίβειας.

