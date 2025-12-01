Οι αθλητικές μεταδόσεις 1/12/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/12/2025):

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Δράμα Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο Elite League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Άρης Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Μπράγκα Liga Portugal

07:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο της Pamela Kelley μαζί Real taste...
