Ντόναλντ Τραμπ: Το πάγωμα των αιτήσεων ασύλου θα διαρκέσει πολύ μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι το πάγωμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στις ΗΠΑ θα διαρκέσει «πολύ καιρό», μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον εναντίον εθνοφρουρών, για την οποία συνελήφθη και κατηγορείται Αφγανός.

«Νομίζω πολύ καιρό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσει η αναστολή των αποφάσεων για τη χορήγηση ασύλου, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός», όταν του ζητήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε γιατί δεν τους θέλουμε; Διότι δεν είναι καλοί και δεν πρέπει να βρίσκονται στη χώρα μας», είπε ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει αποδυθεί σε ολομέτωπη αντιμεταναστευτική επίθεση, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Μετά την επίθεση εναντίον δύο εθνοφρουρών στην πρωτεύουσα, δύο βήματα από τον Λευκό Οίκο, την περασμένη Τετάρτη, για την οποία συνελήφθη Αφγανός, ο Ρεπουμπλικανός διέταξε νέους περιορισμούς στο άσυλο και στη μετανάστευση.

Η κυβέρνησή του αποφάσισε να παγώσει κάθε απόφαση για τη χορήγηση ασύλου στις ΗΠΑ και να επανεξετάσει όλες τις «πράσινες κάρτες» – άδειες μόνιμης παραμονής – που έχουν δοθεί σε πολίτες 19 χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Αφγανιστάν, του Ιράν, της Αϊτής και της Βενεζουέλας.

Ο ύποπτος για την επίθεση, ο Ραχμανουλά Λακανουάλ, είναι Αφγανός πρόσφυγας, 29 ετών, που είχε υπηρετήσει στις τάξεις των ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA.

Εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την εσπευσμένη, χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν, επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης εσπευσμένης απομάκρυνσης Αφγανών που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς στον πόλεμο εναντίον των Ταλιμπάν.

Οι όροι της εσπευσμένης απομάκρυνσής του και της εισδοχής του στις ΗΠΑ αποτελούν πλέον λεπτό πολιτικό ζήτημα στη χώρα.

Η αίτησή του για τη χορήγηση ασύλου είχε υποβληθεί την περίοδο που ασκούσε την προεδρία ο κ. Μπάιντεν, αλλά δεν εγκρίθηκε παρά τον Απρίλιο του 2025, αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο κ. Τραμπ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιρρίπτουν ακέραιη την ευθύνη στην κυβέρνηση Μπάιντεν, τονίζοντας πως δεν επαλήθευσε το ποινικό μητρώο του Αφγανού.

«Το ποινικό μητρώο του είχε επαληθευτεί επανειλημμένα», τόνισε, ωστόσο, την Παρασκευή στο CNN ο Σον Βαν Ντάιβερ, πρώην στρατιωτικός και νυν επικεφαλής της ΜΚΟ AfghanEvac.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ υποδέχθηκαν πάνω από 190.000 Αφγανούς αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP.

