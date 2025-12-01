Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ταξιδεύει την Δευτέρα στο Παρίσι – Θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξιδεύει σήμερα, Δευτέρα, στο Παρίσι, όπου θα έχει κρίσιμη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για την πορεία των εγγυήσεων ασφάλειας που προωθεί η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», καθώς και για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων.

Αυτή τη φορά, ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα, η οποία θα έχει και εκείνη χωριστή υποδοχή από το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο Ελιζέ, ενώ μισή ώρα αργότερα το ζεύγος Μακρόν θα καλωσορίσει την Ολένα Ζελένσκα.

Μετά τις επίσημες συναντήσεις, θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα. Στις 15:00 ώρα Ελλάδας, οι δύο πρόεδροι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, όπου αναμένεται να κάνουν δηλώσεις για τη στήριξη της Ουκρανίας και τις προοπτικές συνεργασίας στο μέτωπο της άμυνας και της ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των επαφών του με Ευρωπαίους ηγέτες για τη συνέχιση της δυτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

