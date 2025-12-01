Δένδιας: Θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Στο επίκεντρο η Ουκρανία και τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών της ΕΕ.

Κατά την πρωινή σύνοδο εργασίας οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία.

Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας, στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν για το ζήτημα της Αμυντικής Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβάνονται προγράμματα όπως το SAFE.

