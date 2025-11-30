Ρούμπιο: Οι συνομιλίες έχουν στόχο να ανοίξουν τον δρόμο σε μια κυρίαρχη Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρούμπιο: Οι συνομιλίες έχουν στόχο να ανοίξουν τον δρόμο σε μια κυρίαρχη Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να «ανοίξουν τον δρόμο» σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

«Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή «να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις νέες αιτήσεις – Τα σημεία που πρέπει να προσέξετ...

Παπασταύρου: «Την Παρασκευή κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση της Chevron – HELLENiQ ENERGY»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:38 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η συνάντηση Ουκρανών – Αμερικανών στη Φλόριντα για το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ 

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠ...
12:39 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας – Ο χαιρετισμός στο μπαλκόνι

Τη θρονική εορτή του τίμησε σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αν...
09:09 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ο Τραμπ «στριμώχνει» τον Μαδούρο: Το «κλείσιμο» του εναερίου χώρου, η έντονη αντίδραση του Καράκας και τα σενάρια για φυγή του προέδρου της Βενεζουέλας

Κλιμακώνεται ραγδαία η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σφί...
08:25 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Καταστροφικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: 600 νεκροί, ολόκληρα χωριά βυθίστηκαν κάτω από το νερό

Οι καταστροφικές πλημμύρες σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία έχουν αφήσει τουλάχιστον 600 νεκρούς ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»