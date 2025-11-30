Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τομ Μπάρακ – Συζητήθηκε και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Φανάρι, παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, σε μια χρονική περίοδο που το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ύστερα από 54 ολόκληρα χρόνια, επανέρχεται στις συζητήσεις πλέον δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο.

Αυτό ήταν άλλωστε και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και σχεδόν μονοπώλησε την προγραμματισμένη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν, επίσης, οι μητροπολίτες Πίτσμπουρκ Σάββας και Ντένβερ Κωνσταντίνος, καθώς και οι επίσκοποι Ναζιανζού Αθηναγόρας και Διοκλείας Νεκτάριος.

Στο τραπέζι τέθηκαν όλες οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής με ορίζοντα πιθανότατα τον Σεπτέμβριο του 2026, την οποία η αμερικανική πλευρά βλέπει στο πλαίσιο «της ενίσχυσης των θρησκευτικών ελευθεριών, με παράλληλη αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμικού συνομιλητή».

Ο Αμερικανός πρέσβης επαναβεβαίωσε τη σταθερή δέσμευση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ζήτημα, όπως αυτή είχε εκφραστεί κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να ενημερώνεται τακτικά για τις σχετικές εξελίξεις, στις οποίες κρίσιμο ρόλο παίζει «η ισορροπία που είναι αναγκαίο να τηρηθεί στο νομικό πλαίσιο που θέτει η τουρκική πλευρά».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε την κομβική σημασία της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής ως πνευματικού κέντρου με διεθνή ακτινοβολία, ενώ ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος διετέλεσε επί πολλά έτη ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στη Χάλκη και προώθησε τη διεθνή ενημέρωση σχετικά με το θέμα της επαναλειτουργίας της, αναφέρθηκε στον ρόλο της ομογένειάς μας στις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου της Σχολής, χάρη στη δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Αθανάσιου Μαρτίνου, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου το Πάσχα.

