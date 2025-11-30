IQ 160: O Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής

IQ 160: O Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής

Συναρπαστικό νέο επεισόδιο της σειράς “IQ 160” έρχεται απόψε στις 22:10 στο Star.

Ο Καλατζής έχει εξαφανιστεί και ένα βίντεο φτάνει στο κινητό της Σοφίας: o Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής.

Ο άγνωστος δράστης απειλεί να τον σκοτώσει σε δώδεκα ώρες, αν δεν αθωωθεί ένας εξηνταπεντάχρονος κηπουρός, που βρίσκεται στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια, αφότου ομολόγησε τη δολοφονία ενός ευκατάστατου καθηγητή.

Ο Αργύρης είχε συλλάβει τότε τον ένοχο. Η ομάδα θα κινήσει γη και ουρανό για να ανακαλύψει πού βρίσκεται ο Καλατζής, ενώ εκείνος προσπαθεί να ηρεμήσει τον εξαγριωμένο απαγωγέα του, να μάθει ποιος είναι και να δώσει κωδικοποιημένες πληροφορίες στους συναδέλφους του, καθώς ο δράστης επικοινωνεί κάθε τόσο μαζί τους, απειλώντας τους.

Η αγωνία θα κορυφωθεί όταν διαπιστώνουν ότι ο απαγωγέας είναι ο διαταραγμένος γιος του κηπουρού, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τη μέρα της σύλληψης του πατέρα του.

Η ομάδα καταφέρνει να εντοπίσει και να απελευθερώσει τον Καλατζή, ο οποίος, μάλιστα, από ένα ελαφρύ χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι, έχει θυμηθεί την ερωτική νύχτα που πέρασε με την Πηνελόπη!

Γκεστ επεισοδίου 7

Μιχάλης Οικονόμου (Μάριος Κακλάνης)

Νίκος Καραγιώργης (Θωμάς Κακλάνης)

Ντίνα Κούτσιου (Κική Κακλάνη)

Χρήστος Διαμαντούδης (Τάσος Κακλάνης)

Χρήστος Μάντακας (Στέφανος Ρούσης)

Γεωργία Συφιανού (Τζένη Ιωαννίδου)

Έλενα Αρβανίτη (Έλσα Πετράκη)

 Δείτε εδώ το trailer του 7ου επεισοδίου της σειράς IQ 160:

