IQ 160: Η Πηνελόπη λέει στον Καλατζή ότι είναι δικό του το παιδί

Ένα απιθανο επεισόδιο της σειράς IQ 160 έρχεται απόψε στις 22:10 στο Star.

Ο Καλατζής επιστρέφει στην υπηρεσία, αλλά η Δάφνη έχει κολλήσει γρίπη και έτσι, εκείνος αναγκάζεται να κυκλοφορεί συνέχεια με μάσκα. Η Πηνελόπη τού λέει ότι είναι έγκυος, πιθανότατα από αυτόν.

Εκείνος, όμως, δε θυμάται την ερωτική τους επαφή και θεωρεί ότι ίσως και να το φαντάστηκε. Μια νεαρή δημοσιογράφος βρίσκεται δολοφονημένη σε ένα απόμερο στενό και υπάρχουν ενδείξεις πως μάλλον ερευνούσε κάτι επικίνδυνο.

Πράγματι, μαθαίνουν ότι προσπαθούσε να ξεσκεπάσει ένα κύκλωμα, που εκβίαζε εισαγωγείς προκειμένου να πάρουν άδεια διανομής των προϊόντων τους. Όταν, όμως, βρίσκουν ένα κρυμμένο σημειωματάριο του θύματος με κωδικοποιημένες σημειώσεις, η Πηνελόπη οδηγείται σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα:

Δεν υπάρχει κώδικας και οι σημειώσεις είναι κατασκευασμένες για να τους αποπροσανατολίσουν, διότι ο δολοφόνος δεν έχει σχέση με τη δουλειά της νεαρής κοπέλας, αλλά με την προσωπική της ζωή.

Η Δάφνη συνέρχεται από τη γρίπη, αλλά κρατάει σε απόσταση τον Γιώργο, που ανησυχεί ότι κάτι του κρύβει. Και δεν έχει άδικο, διότι η Δάφνη παραιτείται και φεύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά…