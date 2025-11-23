Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones σε σταθμό ενέργειας κοντά στη Μόσχα – Χωρίς θέρμανση χιλιάδες νοικοκυριά

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε χιλιάδες νοικοκυριά σε μια από τις μεγαλύτερες έως τώρα επιθέσεις του Κιέβου σε σταθμό παραγωγής ενέργειας βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας.

Στον τέταρτο χρόνο της πλέον πολυαίμακτης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία σφυροκοπά τις υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο έχει έως τώρα επικεντρωθεί κυρίως στα διυλιστήρια, τους τερματικούς σταθμούς αργού και τους αγωγούς της Ρωσίας.

Ωστόσο, νωρίς σήμερα, ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ.

The attack on the facility created a column of fire visible from a great distance. The Shatura power plant supplies electricity and heat to part of the Moscow region.



«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

Moscow region, Russia

The Shatura thermal power plant with a capacity of 1500 MW was attacked, a fire broke out. The station participates in providing electricity and heat for the Moscow region.



Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, του οποίου η αυθεντικότητα δεν έχει επαληθευτεί, ακούγονται ισχυροί κρότοι και φαίνονται φλόγες και καπνός να υψώνονται στον ουρανό.

Ο Βορομπιόφ δήλωσε ότι στην περιοχή, όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά ενεργειακά συστήματα.

More footage from Shatura in the Moscow region (RF), where the local GRES was attacked. The Shatura GRES named after V. I. Lenin is a thermal power plant (GRES) with a capacity of 1500 MW. According to open data, it is one of the oldest power plants in Russia.



«Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί άμεσα η παροχή θέρμανσης», δήλωσε ο Βορομπιόφ. Η πόλη Σατούρα έχει πληθυσμό περίπου 33.000 κατοίκων.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 75 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 36 στη Μαύρη Θάλασσα και αρκετών στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο ρωσικό αεροδρόμιο Βνούκοβο ανεστάλησαν οι πτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ