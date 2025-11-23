Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία – Οι διαφορές ανά φύλο, ηλικία και πολιτική τοποθέτηση

Αποτύπωση της στάσης των Ελλήνων απέναντι στην οπλοκατοχή καταγράφει έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής».

Η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να αντιτίθεται στην κατοχή όπλων, με το 78% να δηλώνει αρνητική στάση, ενώ το 13% τάσσεται υπέρ και περίπου 1 στους 10 θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίσταση».

Παράλληλα, καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανά φύλο και ηλικία: οι άνδρες εμφανίζονται πιο θετικοί στην οπλοκατοχή –19% έναντι 6% των γυναικών- και η αποδοχή είναι μεγαλύτερη στις νεότερες ηλικιακές ομάδες (28% στη Gen Z).

Το πολιτικό προφίλ του ατόμου φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο.

Η υποστήριξη για οπλοκατοχή ενισχύεται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, φτάνοντας στο 29% μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων, ενώ το 24% όσων έχουν θετική άποψη για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζουν ανάλογη στάση.

Η έρευνα αποκαλύπτει και την έκταση του προβλήματος παράνομης κυκλοφορίας όπλων στη χώρα. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο όπλα βρίσκονται εκτός νόμιμου πλαισίου, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, συνολικά στην Ελλάδα υπολογίζονται 1.920.000 όπλα, εκ των οποίων 1.010.000 είναι αδήλωτα και παράνομα.

Σύμφωνα με τη Metron Analysis, το 26% (1 στους 4) πιστεύει ότι τα όπλα μπορούν να προστατεύσουν την οικογένεια -το 64% διαφωνεί-, ενώ το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή οδηγεί σε αύξηση φόνων και βίας.

Επιπλέον, τα όπλα διατίθενται και στο darkweb, με τιμές που κυμαίνονται από 180 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο.

Οι περιοχές με υψηλή συχνότητα παραβάσεων περιλαμβάνουν την Αθήνα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.