Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία – Οι διαφορές ανά φύλο, ηλικία και πολιτική τοποθέτηση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια

Αποτύπωση της στάσης των Ελλήνων απέναντι στην οπλοκατοχή καταγράφει έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής».

Η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να αντιτίθεται στην κατοχή όπλων, με το 78% να δηλώνει αρνητική στάση, ενώ το 13% τάσσεται υπέρ και περίπου 1 στους 10 θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίσταση».

Παράλληλα, καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανά φύλο και ηλικία: οι άνδρες εμφανίζονται πιο θετικοί στην οπλοκατοχή –19% έναντι 6% των γυναικών- και η αποδοχή είναι μεγαλύτερη στις νεότερες ηλικιακές ομάδες (28% στη Gen Z).

Το πολιτικό προφίλ του ατόμου φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο.

Η υποστήριξη για οπλοκατοχή ενισχύεται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, φτάνοντας στο 29% μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων, ενώ το 24% όσων έχουν θετική άποψη για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζουν ανάλογη στάση.

Η έρευνα αποκαλύπτει και την έκταση του προβλήματος παράνομης κυκλοφορίας όπλων στη χώρα.  Περισσότερο από 1 εκατομμύριο όπλα βρίσκονται εκτός νόμιμου πλαισίου, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, συνολικά στην Ελλάδα υπολογίζονται 1.920.000 όπλα, εκ των οποίων 1.010.000 είναι αδήλωτα και παράνομα.

Σύμφωνα με τη Metron Analysis, το 26% (1 στους 4) πιστεύει ότι τα όπλα μπορούν να προστατεύσουν την οικογένεια -το 64% διαφωνεί-, ενώ το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή οδηγεί σε αύξηση φόνων και βίας.

Επιπλέον, τα όπλα διατίθενται και στο darkweb, με τιμές που κυμαίνονται από 180 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο.

Οι περιοχές με υψηλή συχνότητα παραβάσεων περιλαμβάνουν την Αθήνα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα