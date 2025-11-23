Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονος εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνοι τους – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς συνοδεία στην οδό Ψαρών, στην Καλαμάτα και άμεσα ενημέρωσε την Αστυνομία.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο όπου παρέλαβαν τα ανήλικα και τα μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, ενώ παράλληλα άρχισαν να αναζητούν τους γονείς τους.

Τελικά σύμφωνα με το tharrosnews.gr, πήγε να τα παραλάβει ο πατέρας τους που είναι Ρομά. Ο άνδρας συνελήφθη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά επέστρεψαν στο σπίτι τους με τη μητέρα τους.