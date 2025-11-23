Reuters: Έναρξη νέας φάσης επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας – Σενάρια για ανατροπή του Μαδούρο

Καθώς η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας κορυφώνεται και η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική αυξάνεται, η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο, πιο επιθετικό κεφάλαιο στις επιχειρήσεις της γύρω από τη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη καμπή στις ήδη εύθραυστες σχέσεις των δύο χωρών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι ΗΠΑ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εγκαινιάσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί ούτε το ακριβές χρονοδιάγραμμα ούτε το εύρος αυτών των κινήσεων, ούτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει λάβει την τελική απόφαση.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα για επικείμενες ενέργειες, την ώρα που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στην Καραϊβική, σε μια περίοδο που οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα βρίσκονται στο ναδίρ.

Δύο από τους αξιωματούχους ανέφεραν ότι μυστικές επιχειρήσεις θα αποτελέσουν πιθανότατα το πρώτο στάδιο της νέας δράσης εναντίον του Νικολάς Μαδούρο. Όλοι οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters το έπραξαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των επικείμενων ενεργειών.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στον Λευκό Οίκο, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Σάββατο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο αναφορικά με τη Βενεζουέλα. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τα ναρκωτικά από το να πλημμυρίζουν τη χώρα μας και να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης όσους ευθύνονται», δήλωσε, μιλώντας επίσης υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πολλές επιλογές που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, με στόχο την αντιμετώπιση αυτού που θεωρεί ως ρόλο του Μαδούρο στη διακίνηση ναρκωτικών που έχουν προκαλέσει θανάτους Αμερικανών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αρνηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι στις υπό εξέταση επιλογές περιλαμβάνεται και η προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον απομακρύνει και ότι οι πολίτες και οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα. Το βράδυ του Σαββάτου εμφανίστηκε στο κεντρικό θέατρο του Καράκας για την πρεμιέρα τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη ζωή του, μία ημέρα πριν από τα 63α γενέθλιά του.

Η στρατιωτική συσσώρευση στην Καραϊβική βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, ενώ ο Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα και τις κάλεσε να επιδείξουν προσοχή. Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν το Σάββατο πτήσεις που θα αναχωρούσαν από τη Βενεζουέλα μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη Δευτέρα να χαρακτηρίσουν το καρτέλ De los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον υποτιθέμενο ρόλο του στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται του καρτέλ, κάτι που εκείνος αρνείται.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο χαρακτηρισμός ως τρομοκρατικής οργάνωσης «φέρει μια ολόκληρη σειρά νέων επιλογών για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πλήξουν περιουσιακά στοιχεία και υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλλά έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιώξει συνομιλίες με προοπτική μια διπλωματική λύση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν συνομιλίες ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον, χωρίς να είναι σαφές αν αυτές μπορεί να επηρεάσουν τον χρόνο ή την κλίμακα των αμερικανικών επιχειρήσεων.