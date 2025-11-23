Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη σήμερα στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από ολόκληρη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σήμερα, Κυριακή (23/11) στις 12 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στην Ε.Ο. στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται στις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες η Ελλάδα έλαβε την έγκριση για το Action Plan σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγμα που οδηγεί στο να “ξεκλειδωθούν” οι επιδοτήσεις και να πληρωθούν στους δικαιούχους βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί.