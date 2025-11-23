Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/11/2025

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/11/2025):

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Ηρακλής GBL

13:15 Novasports 2HD Χέρενφεν – Άλκμααρ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Πάρμα Serie A

14:00 Action 24 Καλλιθέα – Πανιώνιος Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship 2025-26

14:30 Novasports 3HD Καρλσρούη – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Ναϊμέγκεν Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Λιντς – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports 6HD Davis Cup

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Ρόμα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός GBL

16:30 Novasports Start Λειψία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τόφας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Τζιρόνα La Liga

18:00 Novasports 6HD Davis Cup

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

20:00 Novasports 6HD Davis Cup

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Μαϊάμι Χιτ NBA

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκραν Κανάρια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

