Κιρ Στάρμερ: Ο Άντριου πρέπει να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για τον Έπσταϊν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αύξησε την πίεση στον πρίγκιπα Άντριου ώστε να συνεργαστεί με την έρευνα του Κογκρέσου για τον Τζέφρι Έπσταϊν, λέγοντας ότι όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών πρέπει να αποκαλύψουν όλες τις πληροφορίες που έχουν.

Σε ερώτημα αν ο Άντριου, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς τίτλους του τον Οκτώβριο, πρέπει να απαντήσει στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι όσοι έχουν «σχετικές πληροφορίες» πρέπει να τις καταθέσουν.

Ο Άντριου είχε μακροχρόνια φιλία με τον Έπσταϊν και φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά ένα από τα θύματά του, τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Τα σχόλια του Στάρμερ, όπως αναφέρει ο Guardian, ήρθαν μετά την άρνηση του Άντριου να απαντήσει σε αίτημα ακρόασης από την επιτροπή, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση δύο μελών της, τα οποία προέρχονται από τους Δημοκρατικούς.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν, τα μέλη της επιτροπής έστειλαν επιστολή στον Άντριου, ζητώντας του να μιλήσει και δίνοντας μέχρι τις 20 Νοεμβρίου για να απαντήσει. Η προθεσμία παρήλθε χωρίς απάντηση, μια σιωπή που μιλά από μόνη της, όπως λένε μέλη της επιτροπής.

Παρά τα σχόλιά τους, οι Δημοκρατικοί είναι απίθανο να μπορέσουν να υποχρεώσουν τον Άντριου να μιλήσει μαζί τους χωρίς την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι προεδρεύουν της επιτροπής και έχουν την πλειοψηφία.