Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της εγγονής του Τζον Κένεντι – «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, δημοσιογράφος και συγγραφέας, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή της Τζάκι και του Τζον Κένεντι, αποκάλυψε τη σκληρή της μάχη με τη λευχαιμία σε τελικό στάδιο, λέγοντας πως οι γιατροί της είχαν δώσει μόλις έναν χρόνο ζωής.

Η 42χρονη δημοσιογράφος διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία πριν από δύο χρόνια και μοιράστηκε την εμπειρία της μέσα από ένα συγκινητικό κείμενο στο The New Yorker, περιγράφοντας πώς η ασθένεια άλλαξε ριζικά τη ζωή της και την καθημερινότητα της οικογένειάς της.

Στο άρθρο της, με τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου», η Σλόσμπεργκ εξηγεί ότι η διάγνωση ήρθε λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με μια δοκιμασία που δεν μπορούσε να φανταστεί. «Όταν διαγνώστηκα με λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου», γράφει χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στις θεραπείες, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που δέχθηκε από τους δικούς της ανθρώπους. Η αδελφή της προσέφερε βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία, ενώ ο σύζυγός της στάθηκε δίπλα της σε κάθε βήμα, κάτι που η Σλόσμπεργκ περιγράφει με βαθιά συγκίνηση, λέγοντας πως «είναι τέλειος» και ότι νιώθει αδικημένη που δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει την «υπέροχη ζωή» που είχε μαζί του.

Η δημοσιογράφος αναφέρει ότι, με τη βοήθεια των γιατρών, πέρασε από φάσεις ύφεσης και υποτροπής, δίνοντας μια σκληρή μάχη μέσα από τη θεραπεία CAR-T, μια νέα καινοτόμο μέθοδο για τη λευχαιμία. Παράλληλα, δεν αποφεύγει να αναφερθεί και στα πολιτικά ζητήματα, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη δημόσια στάση του θείου της, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και την υποψηφιότητά του για Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας μου, ο Μπόμπι βρισκόταν στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής», αναφέρει, εξηγώντας ότι διαφωνεί ανοιχτά με τις θέσεις του σχετικά με τη χρηματοδότηση της ιατρικής έρευνας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Στο ίδιο κείμενο, η Σλόσμπεργκ συνδέει τη δική της περιπέτεια με την τραγική ιστορία της οικογένειας Κένεντι, αναφερόμενη στον δολοφονηθέντα Πρόεδρο Κένεντι, στον θείο της Τζον Κένεντι Τζούνιορ και στη γιαγιά της Τζάκι Κένεντι. «Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια, καλή αδελφή, καλή κόρη… Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της οικογένειάς μας», γράφει, συγκινώντας με την ειλικρίνεια και τη δύναμή της.

Ωστόσο, η εγγονή του Κένεντι δεν αφήνει το κείμενό της να κλείσει με θλίψη, αλλά με μια συγκινητική νότα ελπίδας. Αντί να σταθεί στο παρελθόν και στην οικογενειακή της κληρονομιά, στρέφεται στο παρόν και στο μέλλον των παιδιών της. «Προσπαθώ να ζω και να είμαι μαζί τους τώρα», σημειώνει, δίνοντας ένα μήνυμα ζωής για τη σημασία του να απολαμβάνει κανείς την κάθε στιγμή, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες.

