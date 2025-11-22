Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Δυτική Ελλάδα – Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24ωρα την Δυτική Ελλάδα. Τα μεγάλα ύψη βροχής, που έφτασαν τους τετρακόσιους τόνους ανά στρέμμα και η απουσία αντιπλημμυρικών έργων, είχαν ως αποτέλεσμα να διαλυθούν υποδομές, να προκληθούν κατολισθήσεις και να πλημμυρίσουν καλλιέργειες, σπίτια και επιχειρήσεις.

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις που σάρωσαν τα Ιωάννινα, κατέστρεψαν δρόμους και άφησαν πίσω τους τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Οι κάτοικοι στο Ματσούκι Ιωαννίνων παρέμειναν για ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Ζαγορίου Φιλιατών και Ζηρού.

Στους Μελισσουργούς της Άρτας ορμητικοί χείμαρροι κατέβηκαν από το βουνό, παρασύροντας δρόμους και χωρίζοντάς τους στα δύο καθιστώντας αδύνατη την μετακίνηση από και προς την περιοχή. Οι 20 μόνιμοι κάτοικοι του χωριού παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Στη Βόνιτσα, δρόμοι πλημμύρισαν ενώ οι αρχές επιστράτευσαν οχήματα της πυροσβεστικής, προκειμένου μαθητές να επιστρέψουν από το φροντιστήριο στα σπίτια τους.

Το νερό μπήκε μέσα σε καταστήματα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. «Πλημμύρισαν όλοι οι δρόμοι και άρχισε το νερό να μπαίνει μέσα στο μαγαζί. Οπότε προσπαθούσα να κρατήσω το νερό με κουβάδες. Κάποια μηχανήματα που έχω μέσα στο μαγαζί, έγιναν καταστροφές, αυτή τη στιγμή προσπαθώ να τα επισκευάσω. Είναι ηλεκτρονικά μηχανήματα. Έγιναν μεγάλες καταστροφές και σε άλλα μαγαζιά, όχι μόνο στο δικό μου», λέει κάτοικος της περιοχής στον ΑΝΤ1.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Φιλιππιάδα. Άνδρες της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας οργάνωσαν επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου που είχε παγιδευτεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και στα Λεχαινά. Οι δρόμοι της παλιάς πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ έπεσαν δέντρα στην παλιά εθνική οδό.

Στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας καταγράφηκαν περισσότεροι από 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των βροχοπτώσεων που δέχεται η Αθήνα μέσα σε έναν χρόνο.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, ενώ αποκλεισμένα παραμένουν χωριά του Ασπροποτάμου. Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα έγιναν αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, περιοχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά Ελλάδα και την βορειοδυτική Πελοπόννησο αναμένεται να επηρεαστούν από νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ξεσπά αγρότης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα – «Δεν έχω άλλους πόρους»

Σε απόγνωση βρίσκονται και οι αγρότες από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα.

Ένας καλλιεργητής φασολιών ξεσπά στην κάμερα του ΑΝΤ1, αφού είδε τη μισή του σοδιά να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Ο κ. Χαράλαμπος είδε και φέτος τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

«Να είναι η δεύτερη φορά που πλημμυρίζουμε… είναι αμαρτία από τον Θεό. Δεν έχω άλλους πόρους. Αν είχα άλλους πόρους θα καθόμουν σπίτι μου… στη ζέστη…», ανέφερε.

Αγρότης ο ίδιος, αυτό το χωράφι στο οποίο καλλιεργεί φασόλια αποτελεί τη μόνη πηγή εισοδήματος. Τα έξοδα για να καλλιεργηθεί μεγάλα και, όπως λέει, οι αποζημιώσεις θα καθυστερήσουν:

«Όλοι κάνουμε έξοδα. Κάναμε έξοδα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται και οι αποζημιώσεις έρχονται μετά από 6-7 μήνες. Τι να το κάνω εγώ αν έρθουν σε 6-7 μήνες; Μας έχουν χρεώσει και ο κόσμος διαμαρτύρεται», λέει ο αγρότης.

Οι ζημιές που προκάλεσε η υπερχείλιση του Αλιάκμονα, είναι τόσο εκτεταμένες που θα χρειαστεί καιρός πριν καταφέρει να ξαναμπεί στο χωράφι του. Σύμφωνα με τον ίδιο, Δήμος και Περιφέρεια ερίζουν για το έργο της διαπλάτυνσης της κοίτης του ποταμού, που θα έδινε λύση στο πρόβλημα των αγροτών.

«Βούλιαξαν» Άρτα, Ιωάννινα και Κόνιτσα το τελευταίο τετραήμερο – Δείτε τον χάρτη

Πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά Άρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο.

Ακολουθούν:

Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm,

Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm,

Κόνιτσα με 344 mm,

καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250-300 mm.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικά:

Κρανέα Γρεβενών με 208 mm,

Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm,

Πρέσπες με 159 mm,

Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm.

Μετρούν τις πληγές του στη Βόρεια Κέρκυρα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την Κέρκυρα, κυρίως στα βόρεια του νησιού. Η κατάσταση στην Κασσιόπη παραμένει δύσκολη, όπου ειδικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες επιχειρήσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι τα δύο τελευταία 24ωρα έγιναν πάνω από 200 κλήσεις στην Πυροσβεστική για την παροχή βοήθειας, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων σε όλη την βόρεια Κέρκυρα, ενώ ο δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Στο νησί έγιναν πολλές κατολισθήσεις, με ολόκληρες πλαγιές να υποχωρούν και να καταπλακώνουν σπίτια, που καλύφθηκαν από τόνους λάσπης.

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα του νησιού.

Σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν καταγραφεί στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπως προέκυψε και μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.