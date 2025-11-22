Κακοκαιρία: Αυτοψία Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές της Κέρκυρας – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές σε Ήπειρο και Καστοριά

Σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Κατά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές στην Κέρκυρα, ο υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων.

Όπως δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, τόνισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη δυνατή καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Στη συνέχεια, ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Φιλιππιάδα, στον δήμο Ζηρού.

Σημειώνεται ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, ο δήμος Ζαγορίου, ο δήμος Ιωαννιτών και o δήμος Πωγωνίου της Π.Ε Ιωαννίνων, ο δήμος Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε ‘Αρτας, οι δημοτικές Ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο δήμος Φιλιατών (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Σαγιάδας της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών), οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο δήμος Ζηρού της ΠΕ Πρέβεζας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν τόσο από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 όσο και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2025.