Ναταλία Γερμανού: Πήρε θέση για την κόντρα Ουγγαρέζου – Κωνσταντοπούλου – «Ο Δημήτρης δεν μασάει τα λόγια του»

Η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» τοποθετήθηκε για τον καβγά μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου χθες στην εκπομπή buongiorno. Η παρουσιάστρια επεσήμανε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έπρεπε να αντιμετωπίσει με χιούμορ το σχόλιο του δημοσιογράφου για την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση και πως δεν υπήρχε λόγος να πάρει τέτοια έκταση ο καβγάς.

«Ο Ουγγαρέζος είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του καθόλου»

«Την άκουσα την Φαίη κάποια στιγμή που έλεγε στον σκηνοθέτη της Περικλή ”σε παρακαλώ, βοήθησέ με, δείξε με να μπορέσω να παρέμβω”. Από τη στιγμή που αυτό εξελίσσεται σε έναν διάλογο που δεν έχει σταματημό, διήρκησε 10 με 12 λεπτά, ίσως θα έπρεπε ένας παρουσιαστής δεν αναφέρομαι στην Φαίη, γιατί είναι εμπειρότατη να πει ότι έχετε κάτι να λύσετε και Δημήτρη έλα στον καναπέ μαζί μας», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Ο Δημήτρης δεν είναι ένας άνθρωπος σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τόσα χρόνια είτε μέσα από τα γραπτά του, είτε μέσα από τις στήλες και απο το ραδιοφωνική του παρουσία και από την τηλεοπτική του, αλλά έχει αποδείξει με την πορεία του ότι είναι ένας άνθρωπος, που δεν μασάει τα λόγια του καθόλου, υποστηρίζει την άποψη του και είναι πολύ γενναίος και τολμηρός».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που μου έλειψε σε αυτόν τον συγκεκριμένο διάλογο είναι η πλήρης απουσία χιούμορ από την πλευρά της προέδρου με την έννοια οτι οταν κάποιος λεει γιατί όταν κάποιος λέει ότι δεν χάσαμε και τον Αβράαμ Λίνκολν, θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά. Εκείνη τη στιγμή, ο Δημήτρης, ο Ουγγαρέζος δεν τον έβρισε και δεν είπε “σιγά τον άχρηστο βουλευτή που ξεκουμπίστηκε κι απαλλαγήκαμε για τον Διαμαντή Καραναστάση». Είπε: «εντάξει, δεν χάσαμε τον εθνάρχη, τον Αβράαμ Λίνκολν».

Θα μπορούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να του πει ”καλά κι εσύ δεν είσαι ο Larry King”, αλλά δεν βαριέσαι Δημήτρη μου προχωράει η ζωή και συνεχίζεται. Να το ελαφρύνει. Από την άλλη δεν είναι σωστό για έναν άνθρωπο για τον κ. Καραναστάση, εξαιτίας της προσωπικής σχέσης που έχει με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του ακυρώνουμε όλη την υπόστασή του».