Ναταλία Γερμανού: Οι δημόσιες ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της – «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι του κόσμου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ναταλία Γερμανού
Φωτογραφία: Instagram/natalia_germanou

Την περασμένη Κυριακή (9/11) η Κατερίνα Καινούργιου με μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Στο «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο (15/11), αναφέρθηκαν στο χαρμόσυνο γεγονός, με την Ναταλία Γερμανού να στέλνει και δημόσια τις ευχές της στη μέλλουσα μητέρα.

«Κατερίνα, όλο το “Καλύτερα δε γίνεται” σύσσωμο, σου εύχεται με έναν πόνο. Όλα θα πάνε τέλεια. Μιλήσαμε και στο τηλέφωνο με την Κατερίνα. Όλα θα πάνε φανταστικά. Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι του κόσμου, το πιο γερό, το πιο γλυκό, το πιο ζουζουνιστό. Τα υπόλοιπα στα είπα. Θα το νταχτιρτντίζουμε όλοι μαζί εδώ πέρα!», είπε στην αρχή η Ναταλία Γερμανού.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι: «Σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι πρέπει να είμαστε διακριτικοί και μέχρι να αποφασίσει η μέλλουσα μητέρα να το ανακοινώσει, κανένας δεν πρέπει να λέει κουβέντα. Γιατί αυτές είναι πολύ προσωπικές και πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Την αγάπη μας, τις ευχές μας, όλα με το καλό και με έναν πόνο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν ναρκισσιστή – Τα 9 σημάδια

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Τράπεζες: Νέα εποχή για τον κλάδο

Πόθεν Έσχες: Γιατί δεν λήγει σήμερα η προθεσμία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσετε το super god mode στα Windows και να έχετε πλήρη έλεγχο
περισσότερα
18:17 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τι φέρεται να κατέθεσε στην αγωγή και τη μήνυση εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου

Μέρος των όσων φέρεται να κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην αγωγή και τη μήνυση εναντίον της...
16:36 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Έλενα Χριστοπούλου: «Είμαι καλά, διότι εγώ ξέρω την αλήθεια» – Η πρώτη απάντηση της μάνατζερ

Μία νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου έγι...
16:15 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Συγκινεί η Άννα Κουρή για τη μητέρα της: «Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε έναν μήνα μετά…»

Την Άννα Κουρή υποδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου (15/11) στην εκπομπή της. Η α...
13:00 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Ντράπηκα για πολλά από όσα άκουσα μετά το βίντεο – Μου προκαλούν αηδία»

Την ενόχλησή της εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι» στο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα