Ναταλία Γερμανού: Οι δημόσιες ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της – «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι του κόσμου…»

Την περασμένη Κυριακή (9/11) η Κατερίνα Καινούργιου με μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Στο «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο (15/11), αναφέρθηκαν στο χαρμόσυνο γεγονός, με την Ναταλία Γερμανού να στέλνει και δημόσια τις ευχές της στη μέλλουσα μητέρα.

«Κατερίνα, όλο το “Καλύτερα δε γίνεται” σύσσωμο, σου εύχεται με έναν πόνο. Όλα θα πάνε τέλεια. Μιλήσαμε και στο τηλέφωνο με την Κατερίνα. Όλα θα πάνε φανταστικά. Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι του κόσμου, το πιο γερό, το πιο γλυκό, το πιο ζουζουνιστό. Τα υπόλοιπα στα είπα. Θα το νταχτιρτντίζουμε όλοι μαζί εδώ πέρα!», είπε στην αρχή η Ναταλία Γερμανού.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι: «Σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι πρέπει να είμαστε διακριτικοί και μέχρι να αποφασίσει η μέλλουσα μητέρα να το ανακοινώσει, κανένας δεν πρέπει να λέει κουβέντα. Γιατί αυτές είναι πολύ προσωπικές και πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Την αγάπη μας, τις ευχές μας, όλα με το καλό και με έναν πόνο».