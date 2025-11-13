Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το τάμα σε εικόνα της Παναγίας λίγο πριν μάθει ότι είναι έγκυος

H Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» πως το περασμένο καλοκαίρι προσευχόταν για την υγεία της μητέρα της, αλλά και για την ίδια, καθώς ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα παιδί. Έτσι αποκάλυψε το τάμα που είχε κάνει σε εικόνα της Παναγίας στην Πάρα, λίγο πριν μείνει έγκυος.

«Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για την μητέρα μου και επειδή ήθελα να κάνω ένα μωράκι. Όταν περίμενα τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει “βάλ’το όπου θες”. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Στην κοιλιά της φαίνεται ένα Άγιο Φως. Από τότε άρχισα να ασχολούμαι και να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας. Έχω στο πλευρό μου και στο σπίτι και στο καμαρίνι την Παναγία την Δεομένη», πρόσθεσε.