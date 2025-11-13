Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το τάμα σε εικόνα της Παναγίας λίγο πριν μάθει ότι είναι έγκυος

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

H Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» πως το περασμένο καλοκαίρι προσευχόταν για την υγεία της μητέρα της, αλλά και για την ίδια, καθώς ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα παιδί. Έτσι αποκάλυψε το τάμα που είχε κάνει σε εικόνα της Παναγίας στην Πάρα, λίγο πριν μείνει έγκυος.

«Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή στην Πάρο για την μητέρα μου και επειδή ήθελα να κάνω ένα μωράκι. Όταν περίμενα τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει “βάλ’το όπου θες”. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Στην κοιλιά της φαίνεται ένα Άγιο Φως. Από τότε άρχισα να ασχολούμαι και να  διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας. Έχω στο πλευρό μου και στο σπίτι και στο καμαρίνι την Παναγία την Δεομένη», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Σοκαριστικά στοιχεία για τη βία μεταξύ των ανηλίκων: 2000 παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία

Φον ντερ Λάιεν: Τα ρωσικά assets είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Ερευνητές επικύρωσαν τη διανομή κβαντικών κλειδιών με θεωρία προστασίας μετρήσεων

Αιφνιδιαστική κίνηση από την Microsoft – Εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για τους χρήστες των Windows 10
περισσότερα
09:45 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Νόνη Δούνια: «Σταματήστε… Έφτασαν Χριστούγεννα» – Η ερώτηση που την εκνεύρισε

H κάμερα του Happy Day συνάντησε τη Νόνη Δούνια και για ακόμη μία φορά ρωτήθηκε για τον Κώστα ...
09:28 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αισιόδοξος και πολύ καταθλιπτικός – Είχε μία τάση αυτοκτονίας

Η κόρη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα Θεοδωράκη ήταν προσκεκλημένη στο Action24 και ...
02:50 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τρύφωνας Σαμαράς: «Είναι ωραίο το γυαλί, θέλει όμως να ταιριάζεις με αυτούς που θα συνυπάρξεις»

Για την απουσία του από την τηλεόραση, αλλά και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρι...
02:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Γιλμάζ Χουσμέν: «Όλη αυτή την ερώτηση την βαριέμαι, δεν με ενδιαφέρει…»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα