Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την εγκυμοσύνη της – «Εγώ ένα χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία…»

Για την εγκυμοσύνη της και για το πώς αυτή ήρθε, μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή την συζήτηση που είχε με την Αλίνα Κοτσοβούλου, η οποία ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (12/11) στην εκπομπή της.

Η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», που ετοιμάζεται σε λίγο καιρό να κρατήσει στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, εξομολογήθηκε πως ένα χρόνο έκανε ορμονοθεραπεία, και θα έμπαινε σε διαδικασία εξωσωματικής από τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η ίδια έμεινε έγκυος φυσιολογικά το καλοκαίρι, αφού σταμάτησε για λίγο προκειμένου να ξεκουραστεί.

Μιλώντας με την Αλίνα Κοτσοβούλου, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Εμείς έχουμε ένα κοινό, εσύ την κόρη σου την έκανες κοντά στα 41. Τόσο θα είμαι και εγώ όταν γεννήσω. Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει και σου είχα πει ότι αγχώνομαι, “πλησιάζω τα 40 και αγχώνομαι”. Και εσύ μου είχες πει ότι το έχεις κάνει στα 41. Μου είχες πει να μην ανησυχώ!».

«Γιατί και εσένα το παιδί νομίζω ότι φυσιολογικά ήρθε. Εγώ ένα χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία, δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και θα μπω στην εξωσωματική από Σεπτέμβριο. Αλλά είχα πει το καλοκαίρι ότι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά», συνέχισε η παρουσιάστρια.

