Νικολέτα Κοτσαηλίδου: «Είμαι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός» – Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νικολέτα Κοτσαηλίδου
Φωτογραφία: Instagram/nikoletakotsailidou

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Τετάρτης (12/11) η Νικολέτα Κοτσαηλίδου. Η ηθοποιός, με αφορμή την συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του ANT1 «Παιχνίδια Εκδίκησης», μίλησε για το θέμα της απιστίας και εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν την έχουν απατήσει. Ακόμα, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην αγάπη της για το μπάσκετ και το γήπεδο, καθώς και την αδυναμία που έχει σε δύο μεγάλες ομάδες.

Με αφορμή τα «Παιχνίδια Εκδίκησης», η Νικολέτα Κοτσαηλίδου εξήγησε πως: «Αυτό που ακούω από τους ειδικούς είναι ότι συνήθως ένα ζευγάρι δεν χωρίζει λόγω απιστίας. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ να το συγχωρώ αυτό. Δεν έχω υπάρξει άπιστη, αλλά σύντροφοί μου έχουν υπάρξει άπιστοι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το μπάσκετ, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν βλέπω τόσο πολύ μπάσκετ, όσο θα ήθελα. Πάω και στο γήπεδο, πέρυσι πήγαινα. Είμαι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός».

«Αν ήμουν ο Τσουκαλάς, θα έλεγα ότι με ανώμαλους δεν κάνω παρέα. Δεν κάνω συνέντευξη με ανώμαλους!», ανέφερε τότε χιουμοριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Επιπλέον, η Νικολέτα Κοτσαηλίδου είπε ότι: «Ε εντάξει, κάτι πρέπει να βλέπω κι εγώ εδώ πέρα στην Αθήνα. Έγινα Ολυμπιακός και λίγο επειδή έχω αγαπήσει τα παιδιά, γιατί τους γνώρισα στο τουρνουά του Πρίντεζη δύο χρόνια που πήγαινα. Είναι εξαιρετικά παιδιά και κάπως έτσι κατέληξα να βλέπω Ολυμπιακό. Καλά, όχι ότι αν κάποιος μου έλεγε πάμε να δούμε Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ δεν θα πήγαινα.

Θέλω να πω ότι μου αρέσει ο παλμός του γηπέδου. Μου αρέσει αυτό το πράγμα που γίνεται στο γήπεδο πάρα πολύ. Το αγαπάω, απλά δεν βλέπω τόσο πολύ όσο θα ήθελα, επειδή έχω πολύ διάβασμα και πολύ δουλειά. Δυστυχώς οι ηθοποιοί δεν είναι μόνο όταν πηγαίνουμε στη δουλειά, είναι και όλη η προετοιμασία από πίσω και λίγο χάνομαι».

