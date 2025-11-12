Μουκίδης για την επανεκτέλεση του «Για σένα λιώνω» από Οικονομόπουλο: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε λόγο κάπου

Η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Για σένα λιώνω» του Δημήτρη Μητροπάνου από τον Νίκο Οικονομόπουλο σχολίασε ο Γιώργος Μουκίδης.

Ο συνθέτης απάντησε στα αρνητικά σχόλια που κυκλοφορούν στα social media μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Γράφτηκε ως δώρο για κάτι γενέθλια. Έπαιξα το τραγούδι στον Ηλία Μπενέτο και μου είπε να το δώσουμε στον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος με ρώτησε να το πει και του είπα “πες το”. Μου λέει τόσο απλά!» αποκάλυψε ο κ. Μουκίδης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε λόγο κάπου… Τα social media έχουν ένα καλό και ένα κακό, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Αρνούμαι να απολογηθώ σε ηλίθιους που βρήκαν βήμα να πουν κάτι. Έχω λόγο να απαντήσω σε έναν συνάδελφο που έχει άποψη, θα του απαντήσω αλλά όχι σε έναν βλάκα με ψεύτικο προφίλ. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή» τόνισε ο δημιουργός του τραγουδιού.

Το βίντεοκλιπ του τραγουδιού