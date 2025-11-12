Grand Hotel: Ο Πέτρος αναρωτιέται γιατί η Αλίκη δεν είναι κοντά του- Τι θα δούμε απόψε

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Πέτρος αναρωτιέται γιατί η Αλίκη δεν είναι κοντά του- Τι θα δούμε απόψε

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ΑNT1.

Το παρ’ ολίγον φιλί φέρνει αμηχανία στην Αλίκη και στον Άρη, ενώ πληγώνει την Φρίντα που ζητάει απ’ την Αλίκη εξηγήσεις, με τον Βλάσση να προσπαθεί να είναι συνεχώς δίπλα της.

Ο Πέτρος ζητάει επίμονα την Αλίκη, οι δυνάμεις του, όμως, τον προδίδουν και ζητάει από την μητέρα του να της τηλεφωνήσει. Ο Ρήγας καταρρέει, καθώς κάποιος παίζει με τα μυστικά του γυρίζοντάς τον στο παρελθόν σε μια ιστορία που προσπαθούσε να ξεχάσει.

Στο μεταξύ, η σύγκρουση ανάμεσα στον Χαραλάμπη και στον Χατζημήτρο είναι οριστική κι ο Χατζημήτρος, για να ευχαριστήσει την Μελίνα, βάζει στο σχολείο λουκέτο.

Οι πράξεις του, όμως, φέρνουν μια απρόσμενη συμμαχία στον μαχαλά που κανείς δεν περίμενε. Η μέρα του γάμου του Ιορδάνη έχει φτάσει και ο Ιορδάνης κάνει ό,τι μπορεί για να τον αποφύγει…

Το Grand Hotel γεμίζει μουσική και χορό, χαρά και συγκίνηση, αλλά οι εξελίξεις φέρνουν πάλι τον αστυνόμο Κομνηνό στο ξενοδοχείο, καθώς οι υποψίες του για την δολοφονία της Ιουλίας Γιαχαλή αποδεικνύονται σωστές.

Η Κυβέλη αποφασίζει να συζητήσει με την συμπεθέρα της τις οικονομικές εκκρεμότητες για την προίκα της Ελπίδας, την ίδια ώρα που ο Άρης, απελπισμένος από τη συμπεριφορά της Αλίκης, αποφασίζει να της εξομολογηθεί ανοιχτά τον έρωτά του…

Δείτε τοTrailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

