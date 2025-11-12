Το απόσπασμα της «Ιθάκης» για τις τηλεοπτικές άδειες, η «συγγνώμη» του Αλέξη Τσίπρα στους καναλάρχες και η απάντηση του Νίκου Παππά

Απολογητικός απέναντι στους ιδιοκτήτες καναλιών για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» του, αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς του Νίκου Παππά, με τον τελευταίο να απαντά με τον πρόλογο του δικού του βιβλίο, τον οποίο είχε γράψει ο πρώην πρωθυπουργός και, όπως λέει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν «βαθιά υποστηρικτικός».

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το σχετικό κεφάλαιο στο βιβλίο του κ. Τσίπρα με τίτλο «Το μακρύ ταξίδι» αφιερώνει 14 σελίδες (από τη σελίδα 393 και μετά) σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες πτυχές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτή των τηλεοπτικών αδειών. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Documento, στις πρώτες σελίδες του κεφαλαίου, ο Τσίπρας αναφέρεται στο σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής στην Ελλάδα την οποία μάλιστα παρομοιάζει με Λερναία Ύδρα, της οποίας όχι μόνο έπρεπε να κοπούν τα κεφάλια αλλά να καυτηριαστούν κιόλας οι πληγές.

Το απόσπασμα στην «Ιθάκη» για τις τηλεοπτικές άδειες

«Παρά τη διαπίστωση που κάνει για την διαπλοκή, ο Τσίπρας δεν λέει αν πέτυχε ή γιατί απέτυχε, αλλά παραθέτει απλώς γεγονότα και συναισθήματα. Από τη μάχη με τους καναλάρχες αναφέρεται μόνο στον Σταύρο Ψυχάρη σε σχέση με τη γνωστή συνάντησή του παρουσία της γάτας Ιμαλαϊων στο σπίτι της συνεργάτιδάς του Ζωής Χαλιδιά (αποκαλύπτει το όνομα). Ο Ψυχάρης δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τις μεταξύ τους συνομιλίες αφού δεν είναι εν ζωή πλέον, αλλά όσα καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κομμάτι της ιστορίας. Δεν αναφέρεται σε άλλον «αντίπαλο» καναλάρχη επιχειρηματία, ενώ η αναφορά στον άλλο ισχυρό της εποχής επιχειρηματία Μπόμπολα, γίνεται με αναφορά του ονόματος του εκδοτικού συγκροτήματος «Πήγασος» και όχι στο πρόσωπο.

Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι καλώς δόθηκε με απόφασή «του» η μάχη με τους καναλάρχες οι οποίοι έπρεπε να επιτέλους να πληρώσουν. Αλλά τη γενική του απόφαση για αυτή τη μάχη, φαίνεται να επηρέασε και να νόθευσε η άποψη του φίλου του και υπουργού Νίκου Παππά, ο οποίος τον έκανε να πιστέψει («γιατί ίσως ήθελε να πιστέψει» όπως χαρακτηριστικά γράφει) ότι έπρεπε να δημοπρατηθούν τέσσερις τηλεοπτικές άδειες.

Γράφει ο πρώην πρωθυπουργός για τις ευθύνες, χρησιμοποιώντας πρώτο πληθυντικό πρόσωπο «Το λάθος μας ήταν ότι παρασυρθήκαμε σε μια λογική μετωπικής σύγκρουσης με τους επιχειρηματίες των ΜΜΕ, από ένα αίσθημα δικαιοσύνης , αλλά και οργής, για την κακοποίηση από την πλευρά κάποιων από αυτούς της ενημέρωσης και της αλήθειας. Και η οργή ακόμη και αν σε πνίγει το δίκιο, δεν είναι καλός σύμβουλος στη ζωή και πολύ περισσότερο στην πολιτική. Κι αυτό το λάθος το ακολούθησε για τους ίδιους λόγους και ένα δεύτερο: η διαδικασία του διαγωνισμού ήταν επιδεικτικά επιθετική. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες με τους ιδιοκτήτες καναλιών κλεισμένους στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης , χωρίς κινητά, με φαγητό delivery κλπ, να κονταροχτυπιούνται για τις τηλεοπτικές άδειες».

Στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχει μια φευγαλέα αναφορά στον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, για τον οποίο ο Τσίπρας λέει, ότι έκανε την μοναδική παρέμβαση στο θέμα των αδειών, για να ζητήσει να πεταχτεί εκτός. Η αποπομπή Καλογρίτσα την εποχή εκείνη έγινε γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί οικονομικά, αλλά για να μιλά ο Αλέξης Τσίπρας για παρέμβαση κάτι θα έχει στο μυαλό του. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο πρώην πρωθυπουργός, φαίνεται μετά την συγνώμη του για το σκάνδαλο της Novartis, να ζητά συγνώμη και από τους καναλάρχες για την ταλαιπωρία τους. Μπορεί να είναι και μια στάση ευθύνης.

Έχει ωστόσο σημασία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, δεν αποτιμά τη δίωξη και την καταδίκη του Νίκου Παππά από το Ειδικό Δικαστήριο ως μια πολιτική μεθόδευση, αλλά το αποσιωπά σαν να ήταν καλώς γενόμενο. Ο Τσίπρας θα μπορούσε να πάρει θέση σε αυτό, αφού λίγο πριν καταδικαστεί ο Παππάς, ο υπεύθυνος για τον διαγωνισμό Γενικός Γραμματέας Λευτέρης Κρέτσος αλλά και στελέχη του Υπουργείου είχαν αθωωθεί γιατί ο διαγωνισμός (σύμφωνα με το δικαστήριο) ήταν αδιάβλητος» τονίζεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας Documento, που αναφέρεται στο επίμαχο απόσπασμα της «Ιθάκης».

Η απάντηση του Νίκου Παππά

Στο έμμεσο «άδειασμα» του Αλέξη Τσίπρα απάντησε ο Νίκος Παππάς, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Action24 και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο. Ο κ. Παππάς επισήμανε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι θα περιμένει να διαβάσει το βιβλίο πρώτα, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι είχε το «πράσινο φως» του πρώην πρωθυπουργού για να προχωρήσει στις ενέργειες που έγιναν για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών.

«Έχω κρατήσει βαθιά στη σκέψη μου και στην καρδιά μου όσα έγραψε στον πρόλογο του δικού μου βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας, τα οποία και πολιτικά και ανθρώπινα ήταν πολύ σημαντικά για το θέμα αυτό. Βαθιά υποστηρικτικός και πολιτικός, και στο προσωπικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς αναφερόμενος στο βιβλίο του που είχε κυκλοφορήσει το 2023 με τίτλο «Μ.Μ.Ε. την άδειά σας».

«Ο Τσίπρας, για τις τηλεοπτικές άδειες είχε μία “πολιτεία” και έχει γράψει κι έναν πρόλογο στο δικό μου βιβλίο. Θα μείνω σ’ αυτό. Όταν βγει το βιβλίο και έχουμε και όλο το κεφάλαιο θα μιλήσουμε και γι’ αυτό… Ξέρετε υπάρχει και μία παγίδα για εμάς που έχουμε δημόσιο λόγο και οφείλουμε να εκπροσωπούμε την παράταξή μας. Εάν μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε δημοσιεύματα, αυτό δεν έχει τέλος. Δεν είμαι άνθρωπος που κρύβομαι. Όταν βγει το βιβλίο θα βρισκόμαστε σ’ αυτό το στούντιο και θα απαντήσω» τόνισε ο πρώην υπουργός.

Ερωτηθείς αν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις, συσκέψεις και συνεδριάσεις ο Αλέξης Τσίπρας του είχε πει ποτέ «κάναμε λάθος τότε», ο Νίκος Παππάς απάντησε: «Και να το είχε κάνει δεν θα το έλεγα δημόσια. Σε συνεδριάσεις κάποιοι που δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, είχαν εκφράσει έναν σκεπτικισμό. Η ιστορία έχει γράψει ότι πλέον έχουμε έναν νόμο που είναι ενεργός. Οι άδειες με τις οποίες λειτουργούν τα κανάλια αυτή τη στιγμή, είναι οι άδειες που δώσαμε εμείς. Το τίμημα που προέκρινε το ΕΣΡ και δικαίωσε το ΣτΕ είναι αυτό προέκυψε από τον δικό μας διαγωνισμό».