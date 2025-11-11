Grand Hotel: Ο Πέτρος στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνει μία μόνo λέξη, «Αλίκη»

Νάντια Ρηγάτου

Media

Αποκαλύψεις και συγκινητικές στιγμές έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, τρελαμένη, κατηγορεί τον Ρήγα ότι αυτός εξαφάνισε τον φάκελο με την ομολογία του Αλέξανδρου για την ενοχή της Σοφίας.

Η Λίτσα πυροβολεί τον Χαραλάμπη, αλλά ευτυχώς η σφαίρα τον παίρνει ξυστά. Εκείνος φεύγει τρέχοντας με τα υπογεγραμμένα συμβόλαια των προσφύγων στα χέρια, με σκοπό να τα κάψει.

Η Αλίκη μπλοφάρει και καταφέρνει τον Αλέξανδρο να της πει την αλήθεια για την γνωριμία του με τον Άρη, μέσω του Χατζημήτρου. Η Αλίκη μιλάει στον Άρη για όσα έμαθε κι εκείνος της παραδέχεται πως είναι αλήθεια.

Αυτό τους φέρνει πιο κοντά… όταν τους βλέπει η Φρίντα και γίνεται έξαλλη. Ο Πέτρος, εξαντλημένος ακόμη στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνει μία και μόνη λέξη: «Αλίκη»…

Ο Ρήγας βρίσκει ένα σημείωμα που γράφει «Nα είσαι στην σάλα στις δέκα». Παίρνει το όπλο του και κατεβαίνει…

Ένα κομμάτι που παίζει στο πιάνο θα τον οδηγήσει σε εφιαλτικές στιγμές του παρελθόντος, με τον Διονύση να τον παρακολουθεί στενά.

Η ίδια μουσική τον οδηγεί στο μυστικό δωμάτιο, μέσα στο οποίο θα βρει τη χρυσή κοσμηματοθήκη και ένα γράμμα από το παρελθόν…

14:38 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

13:30 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

10:23 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

09:31 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

