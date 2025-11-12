Κρεμλίνο: Αποτυχημένες οι συνομιλίες με την Βρετανία για την Ουκρανία – «Δεν ήθελαν να ακούσουν τη θέση της Ρωσίας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Αποτυχημένες οι συνομιλίες με την Βρετανία για την Ουκρανία – «Δεν ήθελαν να ακούσουν τη θέση της Ρωσίας»
Φωτογραφία αρχείου: Evgenia Novozhenina / Reuters

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Βρετανίας, Τζόναθαν Πάουελ, και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, όμως ο διάλογος δεν πήγε καλά.

Οι Financial Times έγραψαν πως ο Πάουελ προσπάθησε να ανοίξει έναν εφεδρικό δίαυλο προς το Κρεμλίνο, επειδή η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της φοβούνται πως η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να παραγκωνίσει τα συμφέροντά τους σχετικά με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε πως η Βρετανία δεν έδειξε καμία επιθυμία να ακούσει τη θέση της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Υπήρξαν όντως επαφές», είπε ο Πεσκόφ. «Έγινε διάλογος, αλλά δεν συνεχίστηκε». Δεν είπε πότε έλαβε χώρα η συνομιλία.

«Στη διάρκεια της επαφής υπήρξε πολύ μεγάλη επιθυμία του συνομιλητή να μιλήσει σχετικά με τη θέση των Ευρωπαίων και υπήρξε έλλειψη οποιασδήποτε πρόθεσης ή επιθυμίας να ακούσει τη θέση μας», είπε ο Πεσκόφ.

«Δεδομένου ότι ήταν αδύνατη η ανταλλαγή απόψεων, ο αμοιβαίος διάλογος δεν εξελίχθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο καρκίνος πριν τα συμπτώματα – Πώς ο προληπτικός έλεγχος σώζει εκατομμύρια ζωές

Νέα εποχή στις αιματολογικές κακοήθειες με εντυπωσιακές θεραπευτικές εξελίξεις

Νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή: Πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο – Οι διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Πότε θα γίνει η λοταρία για το «δώρο των 1.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Τι σημαίνει η φράση «εις το πυρ το εξώτερον» και από πού προέρχεται

Νέο AI σύστημα μπορεί να αποκαλύψει εξισώσεις φυσικής του διαστήματος από ακατέργαστα δεδομένα
περισσότερα
12:44 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Κύπρος: Συνεχίζει να «τρέμει η γη» μετά τον ισχυρό σεισμό που ξεπέρασε τα 5 Ρίχτερ – Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε διάφορες περιοχές της Κύπρου ο σεισμός που σημειώθηκε πριν από λίγ...
12:30 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Δηλώνει «έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Η Ρωσία δηλώνει «έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολ...
11:47 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Χριστοδουλίδης στους FT: «Προτιμώ μια Τουρκία κοντά στην ΕΕ» – Σχέδια για επαφές με την Άγκυρα και αναθέρμανση των σχέσεων

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχειρεί μια σπάνια στροφή στις σ...
11:37 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κύπρο

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης 12/11.   Σύμφωνα με το Ευρωμεσογεια...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα