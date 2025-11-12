Βρετανία: Πολιτική θύελλα γύρω από τον Στάρμερ – Εσωτερικές αναταράξεις στο Εργατικό Κόμμα και πιθανή αλλαγή ηγεσίας

Η βρετανική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε αναβρασμό καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή αλλαγής ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, παρά την πρόσφατη νίκη του Κιρ Στάρμερ στις εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντάουνινγκ Στριτ έχει κινητοποιήσει μία έκτακτη επιχείρηση για να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό, καθώς οι πιο στενοί του συνεργάτες θεωρούν ότι είναι ευάλωτος σε προκλήσεις μετά τον προσεχή προϋπολογισμό που θα κατατεθεί, στις 26 Νοεμβρίου.

Ένας υπουργός δήλωσε στο BBC ότι ο Στάρμερ «θα παλέψει γι’ αυτό». Ο Βρετανός Πρωθυπουργός φέρεται να είπε στους υπουργούς ότι οποιαδήποτε απόπειρα «πραξικοπήματος» θα αποσταθεροποιούσε τη θέση της Βρετανίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις σχέσεις της με ξένες κυβερνήσεις.

Μία ακόμη πηγή του Εργατικού Κόμματος είπε: «Η λίστα με τους λόγους για να κινηθεί κανείς μετά τον Προϋπολογισμό μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αν ο Ουές Στρίτινγκ [σ.σ. υπουργός Υγείας]είναι γενναίος και δράσει, μπορεί να ανταμειφθεί, αναλαμβάνοντας την πρωθυπουργία μέχρι τα Χριστούγεννα».

Οι ανώτατοι πολιτικοί συνεργάτες του Στάρμερ προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα εκδίωξής του λόγω χαμηλών ποσοστών δημοφιλίας θα ήταν «απερίσκεπτη» και «επικίνδυνη», θέτοντας σε κίνδυνο τις αγορές, τις διεθνείς σχέσεις και το Εργατικό Κόμμα.

Υποστήριξαν ότι ο Στάρμερ θα παλέψει να διατηρήσει την ηγεσία σε οποιαδήποτε αναμέτρηση ακολουθούσε, είτε αμέσως μετά τον προϋπολογισμό είτε, πιο πιθανό, έπειτα από πιθανή ήττα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου.

Ο υπουργός Υγείας, Ουές Στρίτινγκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ για τη θέση του, ύστερα από δημοσιεύματα που επικαλούνταν συνεργάτες του Πρωθυπουργού οι οποίοι φοβούνταν ότι ένα πραξικόπημα θα μπορούσε να εμφανιστεί αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο Στρίτινγκ είπε στο LBC radio: «Ο Πρωθυπουργός δεν παλεύει για τη δουλειά του σήμερα το πρωί».

Ο Στρίτινγκ και η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούτ, αναφέρθηκαν ως πιθανοί υποψήφιοι για να αμφισβητήσουν τον Στάρμερ. «Είναι μια πλήρως αυτοκαταστροφική ενημέρωση, όχι τουλάχιστον επειδή δεν ισχύει», δήλωσε ο Στρίτινγκ στο Sky News.

«Δεν πρόκειται να απαιτήσω την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Τον στηρίζω. Το κάνω από τότε που εκλέχθηκε ηγέτης του Εργατικού Κόμματος», τόνισε.

Ο Στάρμερ οδήγησε το Εργατικό Κόμμα σε συντριπτική νίκη το 2024, αλλά το κόμμα βρίσκεται πίσω από το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ στις δημοσκοπήσεις.

Η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, αναμένεται να αυξήσει τους φόρους στον δεύτερο προϋπολογισμό της αργότερα αυτόν τον μήνα για να συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες και να αντιμετωπίσει την αδύναμη οικονομία.