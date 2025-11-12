Έμα Στόουν: Μελέτη την ανέδειξε ως την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο – Ποιες συμπληρώνουν τη λίστα της «Χρυσής Αναλογίας»

Έμα Στόουν: Μελέτη την ανέδειξε ως την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο – Ποιες συμπληρώνουν τη λίστα της «Χρυσής Αναλογίας»
Η επιστήμη και η αισθητική συναντώνται ξανά, αυτή τη φορά για να αναδείξουν ποια γυναίκα θεωρείται «η πιο όμορφη στον κόσμο» σύμφωνα με τα μαθηματικά.

Μια νέα μελέτη, που βασίστηκε στην αρχαιοελληνικη «Χρυσή Αναλογία» (Golden Ratio) της oμορφιάς, ανέδειξε την Έμα Στόουν ως την κορυφαία, με τη Ζεντάγια να ακολουθεί πολύ κοντά στη δεύτερη θέση.

Η «χρυσή» ομορφιά της Έμα Στόουν

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός των «Poor Things» και «La La Land» βρέθηκε να αγγίζει το 94,72% ακρίβειας σε σχέση με τη Χρυσή Αναλογία, μια μέτρηση που προσπαθεί να αποτυπώσει την ιδανική αρμονία των φυσικών χαρακτηριστικών.

«Η Έμα Στόουν ήταν η ξεκάθαρη νικήτρια όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για φυσική τελειότητα», εξήγησε ο δρ Τζούλιαν Ντε Σίλβα, επικεφαλής του Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery στο Λονδίνο.

«Πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία για τα φρύδια της (94,2%) και πολύ υψηλές επιδόσεις σε όλες τις άλλες κατηγορίες. Έχει μια σχεδόν τέλεια γραμμή σαγονιού με βαθμολογία 97% και εξαιρετικά αναλογικά χείλη στο 95,6%. Κατέκτησε την κορυφή χάρη στη σταθερή της υπεροχή σε όλα τα στοιχεία του Golden Ratio», εξήγησε.

Golden Ratio

Για να εντοπίσει ποιες γυναίκες θεωρούνται οι πιο όμορφες, ο δρ Ντε Σίλβα χρησιμοποίησε τεχνικές υπολογιστικής χαρτογράφησης του προσώπου, βασισμένες στη Χρυσή Αναλογία. «Αυτές οι ολοκαίνουριες τεχνικές χαρτογράφησης μας επιτρέπουν να λύσουμε ορισμένα από τα μυστήρια του τι είναι αυτό που κάνει κάποιον φυσικά όμορφο, και η τεχνολογία είναι χρήσιμη κατά τον σχεδιασμό των επεμβάσεων των ασθενών», εξήγησε.

Το Golden Ratio, ή αλλιώς και Χρυσή Τομή, είναι μια μαθηματική εξίσωση που διατυπώθηκε από τους αρχαίους Έλληνες σε μια προσπάθεια να μετρηθεί η ομορφιά. Εφαρμόζεται σε οτιδήποτε και χρησιμοποιήθηκε ακόμη και από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι για να αποδώσει το τέλειο ανθρώπινο σώμα στο έργο του «Άνθρωπος του Βιτρούβιου».

Η βασική του αρχή είναι ότι όσο πιο κοντά βρίσκονται οι αναλογίες ενός προσώπου ή σώματος στον αριθμό 1,618 (το λεγόμενο Φ), τόσο πιο όμορφο θεωρείται το αποτέλεσμα.

Η λίστα με τις πιο όμορφες

Αν και η ανάλυση του Ντε Σίλβα ανέδειξε την Έμα Στόουν ως τη γυναίκα με το πιο «τέλειο» πρόσωπο, όλες οι γυναίκες της κορυφαίας 10άδας πλησίασαν εντυπωσιακά ένα σκορ κοντά στο 100%.

Η ηθοποιός της «Dune», Ζεντάγια, βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 94,37%. «Η Ζεντάγια πέτυχε υψηλές βαθμολογίες σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες… χείλη (99,5%), μάτια (97,3%), μέτωπο (98%)», δήλωσε ο δρ Ντε Σίλβα. «Έχασε βαθμούς λόγω της θέσης ανάμεσα στη μύτη και τα χείλη και του σχήματος των φρυδιών».

Η Φρίντα Πίντο, γνωστή από το «Slumdog Millionaire», ακολούθησε στην 3η θέση με συνολική βαθμολογία 94,34%, ενώ τέταρτη ήρθε η Βανέσα Κέρμπι από τη σειρά «The Crown» με 94,31%.

Η Τζένα Ορτέγκα ξεχώρισε για το πιο όμορφο μέτωπο (99,6%), αν και συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στο σχήμα προσώπου (88%).

Στη λίστα βρέθηκαν επίσης η Ολίβια Ροντρίγκο (93,71%), η Αϊσβάρια Ράι Μπατσάν (93,41%) και η Τανγκ Γουέι (93,08%).

Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει η σούπερ σταρ Μπιγιονσέ, της οποίας το πρόσωπο βαθμολογήθηκε με 92,4%. «Υψηλή βαθμολογία για το σχήμα προσώπου (99,6%), τα μάτια, τα φρύδια και τα χείλη. Έχασε βαθμούς για τη θέση μύτης–χειλιών», εξήγησε ο δρ Ντε Σίλβα.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

