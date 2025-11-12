Γυναίκα που έχασε 50 κιλά μετά την εμμηνόπαυση αποκαλύπτει – «Αυτή είναι η συμβουλή που δίνω στις γυναίκες άνω των 50 για την απώλεια βάρους»

Η Janet Allen είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η απώλεια βάρους έπειτα από την εμμηνόπαυση είναι εφικτή. Στα 55 της, ζυγίζοντας σχεδόν 140 κιλά και με σοβαρά προβλήματα υγείας, πίστευε ότι είχε χάσει κάθε ελπίδα. Όμως, μια απλή ερώτηση από τη νοσηλεύτριά της άλλαξε τα πάντα. Σήμερα, στα 61 της χρόνια, έχει χάσει πάνω από 50 κιλά, έχει ξεπεράσει την υπνική άπνοια και την χρόνια φλεγμονή και απολαμβάνει μια νέα ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 50 κιλά έπειτα από την εμμηνόπαυση

Η Janet Allen τρέχει, σηκώνει βάρη και ζει ξανά μια δραστήρια ζωή. Για χρόνια πίστευε ότι η απώλεια βάρους έπειτα από την εμμηνόπαυση ήταν σχεδόν αδύνατη. Στα 55 της, ζύγιζε σχεδόν 140 κιλά και ένιωθε απελπισία. «Ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση. Με δυσκολία μπορούσα να περπατήσω ένα τετράγωνο, πόσο μάλλον να ανέβω σκάλες. Δεν μπορούσα καν να σηκωθώ εύκολα από το πάτωμα ή από τον καναπέ. Κοιτάζοντας πίσω, είναι απίστευτο πόσο περιορισμένη ήμουν», λέει η ίδια.

«Δεν πίστευα ότι υπήρχε ελπίδα, γιατί το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι πως οι γυναίκες στα 50 και 60 δεν μπορούν να χάσουν βάρος. Υποτίθεται ότι είναι αδύνατο». Όμως, μια συζήτηση με τη νοσηλεύτριά της άλλαξε τη ζωή της. Την οδήγησε σε ένα ταξίδι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει 50 κιλά, να βελτιώσει θεαματικά την υγεία της, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να ξαναβρεί τον δραστήριο εαυτό της.

Φοβόταν ότι στο μέλλον δεν θα μπορούσε να περπατήσει ή να κινηθεί

Για δεκαετίες, η Allen πάλευε με το βάρος της. Θυμάται μια πωλήτρια της είπε πως ήταν “γεματούλα” όταν ήταν μόλις 8 ετών. Αυτή η στιγμή επηρέασε βαθιά την εικόνα που είχε για τον εαυτό της στην εφηβεία της.

Στα 20 της κατάφερε προσωρινά να χάσει βάρος με διατροφή και άσκηση, αλλά στα 30 της, η πολυάσχολη ζωή την έκανε να αφήσει την υγεία της σε δεύτερη μοίρα. «Γάμος, παιδί, αγχωτική καριέρα στις πωλήσεις με συνεχή ταξίδια. Έκανα τα πάντα, εκτός από το να φροντίζω τον εαυτό μου», λέει. «Το βάρος συνέχιζε να αυξάνεται μέχρι που στα μέσα των 50 ετών είχα φτάσει σχεδόν τα 140 κιλά».

Το υπερβολικό βάρος δεν επηρέαζε μόνο την κινητικότητά της, αλλά και την υγεία της:

Έπασχε από υπνική άπνοια και χρειαζόταν συσκευή CPAP για να κοιμάται.

Έπαιρνε φάρμακα για την υπέρταση.

Είχε έντονους πόνους στις αρθρώσεις, στα γόνατα και στα πόδια.

Με τη συνταξιοδότηση να πλησιάζει, ανησυχούσε για το πώς θα μπορούσαν να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί με τον σύζυγό της. «Ο άντρας μου είναι πολύ δραστήριος — τρέχει, σηκώνει βάρη, κάνει ποδήλατο, πεζοπορία και γκολφ», λέει. «Άρχισα να σκέφτομαι: “Πώς θα είναι η ζωή μας όταν εκείνος θέλει να ταξιδεύει και να εξερευνεί, κι εγώ δεν θα μπορώ ούτε να περπατήσω σωστά;” Δεν ήθελα καν να μπω σε αεροπλάνο, γιατί δεν χωρούσα στις θέσεις. Ή θα έκανε όλα αυτά χωρίς εμένα ή θα έμενε πίσω για χάρη μου. Και αυτή η σκέψη με γέμιζε λύπη».

Μία απλή ερώτηση αποκάλυψε την πραγματική αιτία της αύξησης του βάρους της

Το φθινόπωρο του 2020, η Allen επισκέφθηκε τη νοσηλεύτριά της. Προσπαθούσε να χάσει βάρος τρώγοντας πιο υγιεινά και κινούμενη όσο περισσότερο μπορούσε, όμως τίποτα δεν έδειχνε να λειτουργεί. Μοιράστηκε την απογοήτευσή της μαζί της και, όπως λέει, «ήταν η πρώτη επαγγελματίας υγείας που ένιωθε άνετα να μιλήσει ανοιχτά για το βάρος».

Αντί να απορρίψει τη δυσκολία της, η νοσηλεύτριά της έκανε μια απλή αλλά καθοριστική ερώτηση: «Πώς και γιατί τρως; Αυτή η ερώτηση ήταν μια αναλαμπή στο μυαλό μου», θυμάται η Allen. «Συνειδητοποίησα ότι υπήρχε κάτι βαθύτερο που δεν είχα αντιμετωπίσει. Συζητήσαμε και κατάλαβα πως ήμουν συναισθηματική υπερφάγος — έτρωγα όταν ένιωθα στρες, άγχος ή πίεση. Είχα πολλούς συναισθηματικούς λόγους που με οδηγούσαν στο φαγητό. Υπήρχε συνεχώς “θόρυβος τροφής” μέσα στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν διαρκώς πότε και τι θα φάω μετά».

Η νοσηλεύτριά της πρότεινε ένα φάρμακο, το οποίο θα μπορούσε να τη βοηθήσει να ελέγξει τις λιγούρες, ώστε να μπορέσει να χτίσει πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες. «Μου εξήγησε ότι θα με βοηθούσε να ηρεμήσω τις τάσεις υπερφαγίας μου», αναφέρει. Μέσα σε έναν μήνα, η Allen άρχισε να παρατηρεί μια αλλαγή στη σχέση της με το φαγητό και στον τρόπο που αντιδρούσε στους πειρασμούς. Κατάφερε να παγώνει τη στιγμή ανάμεσα στο στρες και στην παρόρμηση να φάει.

«Υπάρχει πάντα μια στιγμή μετά από ένα ερέθισμα. Μπορεί να είναι ένα αγχωτικό email ή η βιασύνη να προλάβω ένα ραντεβού. Τώρα μπορώ να σταματήσω και να πω: “Περίμενε λίγο. Τι συμβαίνει; Γιατί νιώθω έτσι; Τι άλλο μπορώ να κάνω αντί να ανοίξω το ψυγείο;” Μπορώ να εντοπίσω το γιατί τρώω. Αυτή ήταν μια τεράστια αλλαγή στη σχέση μου με το φαγητό».

Πώς διαχειρίζεται πλέον το άγχος χωρίς φαγητό

Στις στιγμές αυτές, η Allen επιλέγει να κάνει πράγματα που την αποσπούν και τη χαλαρώνουν, όπως:

Έναν μικρό περίπατο

Παίζει με τον σκύλο της

Βάζει πλυντήριο

Μιλά με την κόρη ή μια φίλη της

Ασχολείται με το κέντημα της

«Έχω προσθέσει πολλές νέες συνήθειες για να αντιμετωπίζω το άγχος και την ανησυχία. Κοιτάζοντας πίσω, ήμουν συνεχώς στρεσαρισμένη — αλλά νόμιζα πως έτσι ζουν όλοι. Δεν μπορούσα να σταματήσω το χάος που είχα στο μυαλό μου», εξηγεί.

Οι διατροφικές αλλαγές που άλλαξαν τη ζωή της

Με λιγότερο “θόρυβο φαγητού” στο μυαλό, η Allen κατάφερε να εφαρμόσει σταθερές και υγιεινές αλλαγές στη διατροφή της:

Δεν καταναλώνει καφεΐνη, αλκοόλ ή τεχνητά γλυκαντικά

Καμία ανθυγιεινή τροφή στο σπίτι

Διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη γεύματα, με φρούτα και λαχανικά

Υδατάνθρακες μόνο περιστασιακά, ως μικρή απόλαυση

Από το να περπατά ένα τετράγωνο… κατάφερε να τρέχει ένα μίλι σε 9 λεπτά

Η Janet Allen ξεκίνησε περπατώντας απλώς ένα τετράγωνο. Σύντομα έγιναν δύο. Ξεκίνησε να συναντιέται με την κόρη της για να περπατούν μαζί. Στην αρχή, οι βόλτες τους διαρκούσαν μόλις 15 λεπτά, όμως με τον καιρό έφτασαν να περπατούν πάνω από μιάμιση ώρα.

Η κόρη της έχασε 36 κιλά και βελτίωσε και εκείνη την υγεία της. Κατά τη διάρκεια των περιπάτων τους, μιλούσαν, υποστήριζαν η μία την άλλη και δέθηκαν περισσότερο. «Η σχέση μας είναι απίστευτη τώρα», λέει η Allen. «Και οι δύο γίναμε πιο υγιείς — στο σώμα, στην ψυχή και στο μυαλό».

Μοιράζονταν τις επιτυχίες και τις δυσκολίες τους. «Όταν βλέπαμε πως αρχίζαμε να επιστρέφουμε σε παλιές συνήθειες ή το βάρος ανέβαινε, στηρίζαμε πάντα η μία την άλλη. Πάντα λέμε πως δεν θα αφήσουμε ποτέ καμία μας να επιστρέψει πίσω, γιατί τώρα είμαστε καλύτερα από ποτέ», προσθέτει.

Καθώς η Allen γινόταν πιο γυμνασμένη, πρόσθεσε περισσότερη άσκηση. Σήμερα κάνει προπονήσεις σε Orangetheory, προπόνηση με βάρη και γιόγκα για ευλυγισία. Μπορεί να τρέξει ένα μίλι σε λιγότερο από 9 λεπτά. «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να τρέξω ξανά ένα μίλι», λέει χαμογελώντας.

Το περπάτημα ως “θεραπεία” για το μυαλό και το σώμα

Η Allen ανακάλυψε πως οι περίπατοί της ήταν κάτι παραπάνω από άσκηση. Ήταν μια νοητική αποφόρτιση. «Το περπάτημα ήταν τόσο σημαντικό στην αρχή της απώλειας βάρους. Με βοήθησε να εμβαθύνω μέσα μου, να καταλάβω γιατί έτρωγα και τι άλλο συνέβαινε. Αν κάτι με δυσκόλευε πολύ, μιλούσα με τη θεραπεύτριά μου».

Σήμερα αναγνωρίζει ότι η ψυχική υγεία είναι το θεμέλιο της σωματικής υγείας. «Η απώλεια βάρους δεν είναι μόνο θέμα θερμίδων. Είναι θέμα θεραπείας του εαυτού σου. Πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου — και η δουλειά δεν είναι μόνο το γυμναστήριο. Είναι να συμφιλιωθείς με καταστάσεις, συναισθήματα και αντιδράσεις που έγιναν συνήθεια με τα χρόνια».

«Δεν με ενδιαφέρει μόνο η εμφάνιση — Με νοιάζει η δύναμη που νιώθω»

Η Janet δέχεται συχνά κομπλιμέντα για την εμφάνισή της, όμως δεν είναι αυτό που την απασχολεί: «Το πώς δείχνω είναι δευτερεύον σε σχέση με το πόσο δυνατή νιώθω τώρα».

Έχει αλλάξει τον τρόπο που μιλά στον εαυτό της, τον τρόπο που φέρεται στον εαυτό της και το πώς επιτρέπει στους άλλους να της φέρονται. «Δεν χρειάζεται να απολογούμαι πια. Είμαι αυτή που είμαι και μπορώ να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις. Νιώθω σιγουριά και γαλήνη. Όταν είμαι στεναχωρημένη ή αγχωμένη, μπορώ να το εκφράσω ψύχραιμα και ξεκάθαρα. Το νευρικό μου σύστημα έχει ηρεμήσει και επικοινωνώ καλύτερα, γιατί δεν κρατάω πια τίποτα μέσα μου», εξηγεί.

Πιο δυνατή από ποτέ στα 61 της χρόνια

Σήμερα, η Allen δεν έχει πια υπνική άπνοια, έχει μειώσει τη φαρμακευτική αγωγή για την πίεση, ενώ οι πόνοι στις αρθρώσεις έχουν εξαφανιστεί. Ζει ξανά μια δραστήρια ζωή — ταξιδεύει, παίζει γκολφ, κάνει μακρινές βόλτες στην παραλία και απολαμβάνει το σώμα και το μυαλό της όπως ποτέ πριν.

«Παλιά θρηνούσα τη ζωή που είχα χάσει», λέει. «Τώρα την έχω ξανακερδίσει. Μερικές φορές δεν το πιστεύω — αυτό που ζω είναι ακριβώς αυτό που ήθελα και νόμιζα πως δεν θα το πετύχω ποτέ».

Η συμβουλή της προς τις γυναίκες άνω των 50

Η Allen θέλει όλες οι γυναίκες να ξέρουν πως η απώλεια βάρους μετά την εμμηνόπαυση δεν είναι αδύνατη. Απλώς χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση. «Δεν αρκεί μόνο να χάσετε κιλά, πρέπει να θεραπεύσετε τον εαυτό σας», τονίζει.

Ενθαρρύνει τις γυναίκες να μιλούν ανοιχτά με τους γιατρούς τους, ακόμα κι αν είναι άβολο. «Πείτε τους ότι δυσκολεύεστε και εξηγήστε γιατί. Αυτή η συζήτηση μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή σας».