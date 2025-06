Δείτε πώς η καφεΐνη επηρεάζει το μαγνήσιο στον οργανισμό σας – Τι πρέπει να κάνετε

Το πρωινό σας φλιτζάνι καφέ σάς ξυπνά με μια έκρηξη ενέργειας, αλλά μήπως υπάρχει ένα κρυφό κόστος σε αυτή την καθημερινή απόλαυση; Νέα επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η αγαπημένη σας συνήθεια και συγκεκριμένα η καφεΐνη μπορεί να επηρεάζει, σχεδόν ανεπαίσθητα, τα επίπεδα πολύτιμων θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.

Καφεΐνη: Πώς επηρεάζει τα επίπεδα και την απορρόφηση μαγνησίου, ποια τα συμπτώματα της έλλειψης και ποιες τροφές είναι πλούσιες σε αυτό το μέταλλο

Η καφεΐνη σας δίνει μια γρήγορη ενεργειακή ώθηση, αλλά μπορεί να έχει ένα κρυφό κόστος. Η καθημερινή σας συνήθεια στον καφέ μπορεί να εξαντλεί σιωπηλά τα επίπεδα μαγνησίου — ενός μετάλλου ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ενέργειας, τα δυνατά οστά, τη λειτουργία των μυών και ένα υγιές νευρικό σύστημα. Επειδή η καφεΐνη δρα ως διουρητικό, μπορεί να αυξήσει την απώλεια μαγνησίου μέσω των ούρων. Ευτυχώς, με μερικές έξυπνες συνήθειες, μπορείτε να απολαμβάνετε την καφεΐνη χωρίς να διαταράσσετε την ισορροπία των θρεπτικών σας στοιχείων.

Πόσο επηρεάζει η καφεΐνη βιταμίνες και άλλα ιχνοστοιχεία;

Σύμφωνα με τη μελέτη του 2014 με τίτλο «Effects of Caffeine on Health and Nutrition: A Review», η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως η βιταμίνη B6, το ασβέστιο, ο σίδηρος, το μαγνήσιο και άλλες βιταμίνες του συμπλέγματος B. Αν και η μέτρια κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να προστατεύσει από ασθένειες όπως ο διαβήτης, η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, οστεοπόρωσης, γαστρικών προβλημάτων, αναιμίας και επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Άλλες πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση και αποβολή αρκετών βασικών βιταμινών και μετάλλων, ανάλογα με τη δόση και το χρονικό σημείο κατανάλωσης. Τι δείχνουν τα τρέχοντα δεδομένα:

Σίδηρος : Ο καφές και το τσάι (λόγω των πολυφαινολών, όχι της καφεΐνης) μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση του μη-αιμικού σιδήρου έως και 90%.

: Ο καφές και το τσάι (λόγω των πολυφαινολών, όχι της καφεΐνης) μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση του μη-αιμικού σιδήρου έως και 90%. Ασβέστιο : Η καφεΐνη μειώνει ελαφρώς την απορρόφηση και αυξάνει την απώλεια στα ούρα (~5 mg ανά φλιτζάνι καφέ).

: Η καφεΐνη μειώνει ελαφρώς την απορρόφηση και αυξάνει την απώλεια στα ούρα (~5 mg ανά φλιτζάνι καφέ). Βιταμίνη D : Υψηλή πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να μειώσει την έκφραση των υποδοχέων βιταμίνης D, επηρεάζοντας τον μεταβολισμό του ασβεστίου.

: Υψηλή πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να μειώσει την έκφραση των υποδοχέων βιταμίνης D, επηρεάζοντας τον μεταβολισμό του ασβεστίου. Μαγνήσιο και κάλιο : Οι διουρητικές επιδράσεις της καφεΐνης μπορούν να αυξήσουν την απώλεια αυτών των ηλεκτρολυτών.

: Οι διουρητικές επιδράσεις της καφεΐνης μπορούν να αυξήσουν την απώλεια αυτών των ηλεκτρολυτών. Βιταμίνες συμπλέγματος B και βιταμίνη C : Επίσης αποβάλλονται πιο γρήγορα λόγω αυξημένης ούρησης.

: Επίσης αποβάλλονται πιο γρήγορα λόγω αυξημένης ούρησης. Ψευδάργυρος: Πιθανή μείωση της απορρόφησης, αν και τα στοιχεία είναι περιορισμένα.

Για την ελαχιστοποίηση αυτών των επιδράσεων, συνιστάται η λήψη συμπληρωμάτων τουλάχιστον 30–60 λεπτά πριν ή μετά την κατανάλωση καφεΐνης, η συνδυασμένη πρόσληψη σιδήρου με βιταμίνη C και η παρακολούθηση της συνολικής πρόσληψης εάν υπάρχουν ανησυχίες για τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών ή την υγεία των οστών.

Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ καφεΐνης και μαγνησίου;

Τα νεφρά σας ρυθμίζουν τα επίπεδα μαγνησίου στο σώμα διατηρώντας αυτό που χρειάζεστε (ή επαναπορροφώντας το) και αποβάλλοντας αυτό που δεν χρειάζεστε μέσω των ούρων. Η καφεΐνη μπορεί να διαταράξει αυτήν τη διαδικασία με τους εξής τρόπους:

Η καφεΐνη είναι φυσικό διουρητικό, που σημαίνει ότι βοηθά το σώμα σας να αποβάλει υγρά και ηλεκτρολύτες μέσω των ούρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Το σώμα σας χάνει περίπου 1,17 χιλιοστόλιτρα νερού για κάθε χιλιοστόγραμμο (mg) καφεΐνης που καταναλώνεται.

Τα διουρητικά επίσης κάνουν τα νεφρά σας να αποβάλουν περισσότερο μαγνήσιο πριν το σώμα σας προλάβει να το απορροφήσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα μαγνησίου.

Η καφεΐνη μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο καλά το έντερό σας απορροφά το μαγνήσιο, πιθανώς μειώνοντας τα επίπεδα μαγνησίου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από χαμηλά επίπεδα μαγνησίου;

Η έλλειψη μαγνησίου (ή υπομαγνησιαιμία) είναι πιο συχνή απ’ όσο νομίζετε. Σχεδόν οι μισοί άνθρωποι στις Η.Π.Α. δεν λαμβάνουν αρκετό μαγνήσιο. Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Public Health Nutrition, περίπου το 87% των κοριτσιών ηλικίας 14–18 ετών παρουσιάζουν πρόσληψη μαγνησίου κάτω από το συνιστώμενο επίπεδο, ενώ τα ποσοστά είναι επίσης υψηλά σε άλλες ηλικιακές ομάδες και φύλα. Πιθανά συμπτώματα υπομαγνησιαιμίας περιλαμβάνουν:

Αρρυθμία (μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός)

Κόπωση

Άγχος, στρες ή μεταβολές στη διάθεση

Απώλεια όρεξης

Ναυτία ή εμετός

Μυϊκές κράμπες ή σπασμοί

Επιληπτικές κρίσεις

Αδυναμία

Σοβαρά χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μπορεί επίσης να μειώσουν τα επίπεδα άλλων ηλεκτρολυτών, όπως το ασβέστιο και το κάλιο. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.

Πόση καφεΐνη είναι ασφαλής;

Οι επιδράσεις της καφεΐνης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία σας και το πόσο γρήγορα αποβάλλεται από τον οργανισμό σας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA):

Ασφαλές όριο : Έως 400 mg καφεΐνης/ημέρα για τους περισσότερους ενήλικες.

: Έως 400 mg καφεΐνης/ημέρα για τους περισσότερους ενήλικες. Υπερβολικό: Περίπου 1.200 mg μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες επιδράσεις, όπως επιληπτικές κρίσεις.

Συνήθεις πηγές καφεΐνης περιλαμβάνουν:

Καφές (237ml) : 95–200 mg

: 95–200 mg Ενεργειακό ποτό (237ml) : 70–100 mg, ή και περισσότερο ανάλογα με το προϊόν

: 70–100 mg, ή και περισσότερο ανάλογα με το προϊόν Τσάι (237ml) : 14–60 mg

: 14–60 mg Αναψυκτικό (355ml): 35–45 mg

Ποια είναι η συνιστώμενη πρόσληψη μαγνησίου;

Άνδρες (19–30 ετών) : 400 mg

: 400 mg Άνδρες (31+ ετών) : 420 mg

: 420 mg Γυναίκες (19–30 ετών) : 310 mg

: 310 mg Γυναίκες (31+ ετών) : 320 mg

: 320 mg Έγκυες (19–30 ετών) : 350 mg

: 350 mg Έγκυες (31–50 ετών): 360 mg

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα μαγνησίου

Εκτός από την καφεΐνη, οι παρακάτω παράγοντες μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα μαγνησίου:

Κακή διατροφή ή υποσιτισμός

Απώλεια υγρών (όπως από έντονη εφίδρωση ή διάρροια)

Ιατρικές καταστάσεις που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών

Υπερβολική ούρηση

Κατανάλωση αλκοόλ

Ορισμένα φάρμακα (π.χ. διουρητικά, καθαρτικά, ορισμένες χημειοθεραπείες)

Πώς να αυξήσετε φυσικά τα επίπεδα μαγνησίου

Αν ανησυχείτε για τα επίπεδα μαγνησίου σας, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να βελτιώσετε την απορρόφησή του.

1. Επιλέξτε τρόφιμα πλούσια σε μαγνήσιο

Διατροφικές πηγές μαγνησίου περιλαμβάνουν:

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, λάχανο)

Δημητριακά ολικής άλεσης (καστανό ρύζι, βρώμη)

Ξηροί καρποί και σπόροι (κολοκυθόσποροι, chia, αμύγδαλα)

Όσπρια (φακές, μαύρα φασόλια)

2. Δοκιμάστε συμπληρώματα διατροφής

Τα συμπληρώματα μαγνησίου διατίθενται σε πολλές μορφές, όπως οξείδιο, κιτρικό και γλυκινικό μαγνήσιο. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας για να προσδιορίσετε ποιο συμπλήρωμα είναι κατάλληλο για εσάς.

3. Εστιάστε σε ισορροπημένη διατροφή

Άλλες βιταμίνες και μέταλλα μπορεί επίσης να επηρεάσουν τα επίπεδα μαγνησίου. Η κατανάλωση μιας θρεπτικής, ισορροπημένης διατροφής μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να απορροφήσει καλύτερα τα μέταλλα συνολικά.

Πώς να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στην καφεΐνη και το μαγνήσιο

Για να απολαμβάνετε τον πρωινό σας καφέ χωρίς να διακυβεύετε τα επίπεδα μαγνησίου:

Μειώστε την καφεΐνη ή επιλέξτε ντεκαφεϊνέ . Σημείωση: Ο ντεκαφεϊνέ καφές περιέχει λίγη καφεΐνη.

. Σημείωση: Ο ντεκαφεϊνέ καφές περιέχει λίγη καφεΐνη. Παραμείνετε ενυδατωμένοι για να αντισταθμίσετε τις διουρητικές επιδράσεις της καφεΐνης.

για να αντισταθμίσετε τις διουρητικές επιδράσεις της καφεΐνης. Καταναλώστε περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε μαγνήσιο ή συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για τη λήψη συμπληρωμάτων.

Πώς η καφεΐνη επηρεάζει τα επίπεδα μαγνησίου και γιατί η επαρκής πρόσληψή του είναι σημαντική για την υγεία

Οι διουρητικές ιδιότητες της καφεΐνης μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα μαγνησίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες επιπλοκές, όπως μυϊκές κράμπες ή επιληπτικές κρίσεις. Η σταθερή πρόσληψη μαγνησίου μέσω διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση της επίδρασης της καφεΐνης. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό για εξατομικευμένες οδηγίες, εάν ανησυχείτε για τα επίπεδα καφεΐνης ή μαγνησίου.

