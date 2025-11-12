Δήμος Αναστασιάδης; Δεν έγινα τραγουδιστής για να γίνω διάσημος ή να βγάλω χρήματα

Enikos Newsroom

lifestyle

Δήμος Αναστασιάδης Τζένη Θεωνά
Φωτογραφία: Instagram/jennytheona

Ο Δήμος Ανασταδιάδης σε συνέντευξή του στο MEGA και την Φαίη Σκορδά δήλωσε πως «δεν έγινα τραγουδιστής για να γίνω διάσημος ή να βγάλω χρήματα. Αγάπησα τη μουσική. Ξεπερνά την επιτυχία, την εμπορικότητα, είναι μία τέχνη που δεν την αγγίζεις, είναι πάνω απ’όλα. Δεν συμβιβάζομαι τόσο ώστε να ρίξω την τέχνη μου και την ποιότητά μου».

«Σπούδασα στην Κοζάνη βιομηχανικό σχέδιο, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί είχε η οικογένειά μου κατάστημα με ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό. Ήταν μονόδρομος το κομμάτι του επαγγέλματος, ήμασταν από 8 χρονών στο μαγαζί αν μάθουμε τη δουλειά. Ξέραμε από μικροί τι θα κάνουμε, εκτός από μένα που ένιωθα ότι θα κάνω κάτι άλλο» περιέγραψε.

«Η μουσική ήρθε εκ τύχης στη ζωή μου. Όταν ήμουν 4 ετών η μητέρα μου με έγραψε πιάνο και τότε ανακαλύπτω την κιθάρα και τον έρωτα». Όπως αποκάλυψε, την αίτηση για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού Dream Show την έκανε ο αδελφός του.

«Λέω ένα τραγούδι, νομίζω ήταν το ‘Όνειρο ήτανε’. Ήμουν ψαρωμένος κι έλεγα τι κάνω εγώ εδώ; Λέω το τραγούδι και περνάω. Δεν ήμουν οχυρωμένος καλά, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Είπα ότι πάω να παίξω, να μην το πάρω στα σοβαρά. Όσο πιο χαλαρά το έπαιρνα, τόσο πιο πολύ θα το ευχαριστιόμουν».

«Ο Αρίωνας έχει αποδεχτεί το μωρό, το αγαπά και το φροντίζει. Όταν φέραμε το παιδί στο σπίτι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στον Αρίωνα και να κοιμηθώ μαζί του αγκαλιά. Είναι πολύ ώριμο παιδί. «Νιώθω ότι η Τζένη είναι πιο ολοκληρωμένη από ποτέ. Της αρέσει πολύ η οικογένεια», είπε.

Όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής, και οι δύο τους δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και τρίτο παιδί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρθρίτιδα: Η καλύτερη τροφή για να προστατευτείτε από τις φλεγμονές – Την έχετε ήδη στο ντουλάπι σας

Ο καρκίνος πριν τα συμπτώματα – Πώς ο προληπτικός έλεγχος σώζει εκατομμύρια ζωές

Πόσο σημαντικό είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την πράσινη μετάβαση – Όλα όσα είπε ο Στουρνάρας

Έκθεση της ΔΟΕ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τεστ προσωπικότητας: Η γάτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά σας

Τι σημαίνει η φράση «εις το πυρ το εξώτερον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:14 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Έμα Στόουν: Μελέτη την ανέδειξε ως την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο – Ποιες συμπληρώνουν τη λίστα της «Χρυσής Αναλογίας»

Η επιστήμη και η αισθητική συναντώνται ξανά, αυτή τη φορά για να αναδείξουν ποια γυναίκα θεωρε...
13:22 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Μουκίδης για την επανεκτέλεση του «Για σένα λιώνω» από Οικονομόπουλο: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε λόγο κάπου

Η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Για σένα λιώνω» του Δημήτρη Μητροπάνου από τον Νίκο Οικονομόπου...
12:07 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Εμφανίστηκε στο «Dancing With the Stars» μέσω βιντεοκλήσης – «Ενώ χορεύεις, εγώ σε χρειάζομαι εδώ»

Σε μια απροσδόκητη κίνηση, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στο ...
11:30 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Χρωστάω το ρεύμα και ζω στο σκοτάδι»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα