Δήμος Αναστασιάδης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του – «Η Τζένη σε όλη τη διαδικασία ήταν πραγματικός στρατιώτης»

Την Δευτέρα (6/10), μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, έγινε γνωστό πως το Σάββατο (4/10) η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, με την ηθοποιό να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι 3 κιλών και 800 γραμμάρια. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2019.

Ο τραγουδιστής λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, βρέθηκε στην απονομή του χρυσού δίσκου του. Εκεί τον συνάντησαν οι δημοσιογράφοι, με τον Δήμο Αναστασιάδη να μιλάει για το νέο μέλος της οικογένειάς του και τη σύζυγό του.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή σήμερα για πάρα πολλούς λόγους. Σήμερα γιορτάζουμε τον χρυσό μας δίσκο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συντελεστές που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι. Ήρθε συμπωματικά και η γέννηση του παιδιού μας, όλα έγιναν κάπως μαζί. Μαζί με το ρεπερτόριο μεγαλώνει και η οικογένεια, η προσωπική. Είναι πολύ όμορφη συγκυρία αυτή. Παραλαμβάνω εκτός από ένα χρυσό δίσκο και ένα επιπλέον μωράκι και νιώθω πάρα πολύ ευτυχής!», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Επιπλέον, ο Δήμος Αναστασιάδης ανέφερε πως: «Όταν γίνεσαι γονιός την πρώτη φορά, κυριαρχεί ακριβώς το ίδιο συναίσθημα και την δεύτερη φορά, φαντάζομαι και την τρίτη και την τέταρτη… Εννοείται ήμουν μέσα στον τοκετό. Η Τζένη είναι πάρα πολύ καλή σε αυτόν τον ρόλο της μάνας και του τοκετού, σε όλη τη διαδικασία ήταν πραγματικός στρατιώτης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα, διότι φαίνεται ότι εκτός από μια ταλαντούχα ηθοποιός είναι και μια υπέροχη μητέρα και ξέρει να στέκεται με ύψος σε όλες τις περιστάσεις. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα της».

