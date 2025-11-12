Λάρισα: Επίθεση κατά αντιδημάρχου από σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου

Επίθεση από τον σύζυγό δημοτικής υπαλλήλου, φέρεται να δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας, το μεσημέρι της Δευτέρας 11/11.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα onlarissa.gr ο πολίτης επισκέφθηκε τον αντιδήμαρχο στο δημαρχείο Λάρισας προκειμένου να του εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για εργασιακό ζήτημα της συζύγου του.

Κάποια στιγμή, όμως, η συζήτηση ξέφυγε με αποτέλεσμα ο κ. Κέλλας να δεχθεί επίθεση και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ανακοίνωση για το επεισόδιο εξέδωσε και ο Δήμος Λαρισαίων καταδικάζοντας το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του δήμου Λάρισας

«Ο Δήμος Λαρισαίων καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) το μεσημέρι, εντός του Δημαρχείου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Αχιλλέας Κέλλας, από ιδιώτη – σύζυγο εργαζόμενης του Δήμου.

Τέτοια φαινόμενα βίας είναι απολύτως ξένα προς τις αρχές της δημοκρατίας, της ευνομίας και του αλληλοσεβασμού που διέπουν τη λειτουργία του Δήμου Λαρισαίων.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει απερίφραστα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού, απειλής ή προσβολής των αιρετών και των υπαλλήλων της.

Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει πλήρως τον Αντιδήμαρχο κ. Κέλλα, ο οποίος επιτελεί με συνέπεια και ευθύνη τα καθήκοντά του, όπως και κάθε στέλεχος που εργάζεται με αφοσίωση στην υπηρεσία των πολιτών.

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η ομαλή λειτουργία του Δήμου συνεχίζεται απρόσκοπτα, με γνώμονα τη θεσμική τάξη και τον σεβασμό στη νομιμότητα».