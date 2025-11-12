Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Επικαιροποιούνται οι παράμετροι του καλωδίου διασύνδεσης – «Οι χώρες μας είναι πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή»

Την απόφαση Αθήνας και Λευκωσίας να προχωρήσουν στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου διασύνδεσης των δύο χωρών γνωστοποίησαν στις δηλώσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Διακρατική Συνεργασία σηματοδοτεί τον διαρκή συντονισμό μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. «Πρόκειται για σύμπλευση που θέτει στο επίκεντρο την καθημερινότητα των πολιτών μας. Για παράδειγμα το 112, το ψηφιακό φροντιστήριο, η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων. Σήμερα συζητήσαμε πολιτικές για τις μεταφορές, για τη στέγη, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπου οι πρωτοβουλίες στην Ελλάδα μεταλαμπαδεύτηκαν στην Κύπρο. Συζητήσαμε για καλύτερη συνεργασία στην πολιτική προστασία, κοινή δράση για τα θέματα της λειψυδρίας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Εμβαθύναμε τη συνεργασία μας σε τομείς που έχουμε κάνει βήματα προόδου ανοίγοντας ορίζοντες. Στην παιδεία δίνουμε έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στον τομέα της υγείας συζητήσαμε τη μεγάλη σημασία που πρέπει να αποδίδουμε στις προληπτικές εξετάσεις και ασχοληθήκαμε και με τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και για τη δημιουργία ενιαίου μετώπου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ανατολική Μεσόγειο. Για τα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην σύσταση Ευρωπαϊκού Κέντρου Αεροπυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο. Σημαντικό να ενισχύσουμε ευρωπαϊκές υποδομές και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συζήτησαν και για τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την κυπριακή προεδρία με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027.

«Ζητήματα που αφορούν κοινούς προβληματισμούς, την προστασία ανηλίκων από εθισμό στο διαδίκτυο αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν και θέματα ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ, η διεύρυνση με αφορμή και την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε υπογράψει μια καταρχήν συμφωνία με την οποία η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον τομέα έκδοσης θεωρήσεων Σένγκεν προς 19 τρίτες χώρες και να επαναλάβω τη σημαντική συνεργασία ενόψει των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέμα που θα χειριστεί η κυπριακή προεδρία του συμβουλίου της ΕΕ. Δεν θα είναι εύκολη διαπραγμάτευσή αυτή η οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «Αθήνα και Λευκωσία μένουν προσηλωμένες στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας σε μια συγκυρία αβεβαιότητας. Οι δύο χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αποτυπώθηκε και με τις σημαντικές συμφωνίες αμερικανικών εταιρειών στην πατρίδα μας, συμφωνίες που έρχονται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Ταυτόχρονα έχουν και ισχυρό εθνικό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων. Ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά στο Ιόνιο. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση αλλά θα ήταν μεγάλο σφάλμα αν δεν επιχειρούσαμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, όπως έχει κάνει η Κύπρος. Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημαντική στρατηγική σημασία και τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1 το οποίο επανενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο υπουργών ενέργειας στην Αθήνα».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με έμφαση και στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών: «Συζητήσαμε για τη σημασία της εμβάθυνσης της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Ο φίλος Νίκος συμμερίζεται ότι αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία των έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία προωθούμε. Είναι έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε αυτό να μπορεί να ενισχυθεί με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών».

Επίσης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμβολή Ελλάδας και Κύπρου: «Η 3η Διακυβερνητική διάσκεψη επιβεβαίωσε τη σημαντική παρουσία των χωρών μας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ήμαστε στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Σαρλ Εμ Σέιχ, θα είμαστε παρόντες και στο μέλλον, έτοιμοι να συνεισφέρουμε ως μέρος μιας δύναμης που θα εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας με την προϋπόθεση ότι θα έχει ρητή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Το κυπριακό όπως πάντα ήταν βασικό θέμα στη συζήτηση των δύο ηγετών. «Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανένωση του νησιού όπως το επιτάσσουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, εργαστήκαμε εξάλλου οι δύο υπουργοί εξωτερικών για την επαναφορά του κυπριακού στην ατζέντα του ΓΓ του ΟΗΕ μετά από περίοδο αδράνειας. Τώρα είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν ότι επιθυμούν διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών στα πλαίσια πολύ σαφών κατευθύνσεων οι οποίες καθορίζονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του συνολικού πλαισίου των ευρωτουρκικών σχέσεων όπως έχουν αποτυπωθεί σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και καταλήγοντας πρόσθεσε: «Σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ. Ευχόμαστε γόνιμη και δημιουργική θητεία. Αυτονόητο είναι ότι θα βρεθούμε όλοι οι Έλληνες στο πλευρό των κυπρίων αδερφών μας. Θα είμαστε δίπλα σας να στηρίξουμε αυτή την εθνική πρόκληση. Κάθε φορά εκπλήσσομαι από το εύρος των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και από το επίπεδο των κοινών διαβουλεύσεων μας ώστε να δίνουμε πραγματικές λύσεις που αφορούν προβλήματα των χωρών μας και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολίτων».