Να μ’ αγαπάς: Η Νικαίτη φοβάται για το μέλλον της – Απόψε στις 20:00

Ο Θεόφιλος κάνει την Άννα συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου του στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Αμήχανοι ο Ορφέας και η Άννα περνούν την πρώτη τους νύχτα ως ζευγάρι μέσα σε ενοχές και απελπισία.

Η Ζωή συναισθάνεται την κατάσταση τους και προσπαθεί να παρηγορήσει, ενώ οι φόβοι της Νικαίτης για το μέλλον της στο σπίτι διογκώνονται.

Ο Θεόφιλος αποσπά, ερήμην της Σοφίας, μια υπογραφή της Άννας που την κάνει συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου των επιχειρήσεων, πράγμα που οδηγεί σε άγρια σύγκρουση των συμπέθερων.

Η «συμμαχία» Χάρη και Μάκη αποκαθίσταται.

Τέλος, η Φωτεινή και ο Λευτέρης σοκαρισμένοι από το γάμο περνούν από την απελπισία και τη συντριβή στη δυναμική απόφαση μιας οριστικής λύσης στο δράμα.

 Δείτε το trailer

 

