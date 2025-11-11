Το “Να μ’ αγαπάς” ταξίδεψε στο Ναύπλιο για νέα γυρίσματα – Δείτε φωτογραφίες

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το “Να μ’ αγαπάς” ταξίδεψε στο Ναύπλιο για νέα γυρίσματα – Δείτε φωτογραφίες

Η επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha«Να μ’ αγαπάς», συνεχίζει να μαγνητίζει και να ταξιδεύει τους τηλεθεατές σε μερικά από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας.

Για άλλη μια φορά, το συνεργείο και οι συντελεστές της σειράς βρέθηκαν στο μαγευτικό Ναύπλιο, για νέα, απαιτητικά γυρίσματα που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια.

Η δημοφιλής πόλη της Αργολίδας, με τη χαρακτηριστική της αρχιτεκτονική και το ρομαντικό της τοπίο, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη σειρά, χαρίζοντας κάθε φορά μοναδικές εικόνες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. 

Στα πολύωρα και εντατικά γυρίσματα συμμετείχαν οι Κώστας Νικούλι, Μέγκι Σούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ και Μιχαήλ Ταμπακάκης, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να αποδώσουν με αλήθεια και συναίσθημα τις δυνατές στιγμές που έρχονται. 

Η σειρά συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με τους συντελεστές να ανανεώνουν καθημερινά το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις – Εντάσσονται πάνω από 100....

ΑΦΜ σε ανήλικα τέκνα: Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση οι γονείς στα στοιχεία των παιδιών τους

Το ζώδιο που δείχνει ψυχρό και απόμακρο αλλά έχει πολύ τρυφερή ψυχή – «Tα φαινόμενα απατούν»

Το WhatsApp επιτρέπει πλέον αποστολή μηνυμάτων σε άτομα άλλων εφαρμογών
περισσότερα
19:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας – Θανάσης Κουρλαμπάς: «Ο Κυριάκος θα κυνηγήσει την προσωπική του ευτυχία»

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Κυριάκος Παυλίδης και πρόεδρος της Στέρνας, βρέθηκε στην εκπομπή «Supe...
17:20 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Ο Φώντας τα δίνει όλα στον «Βούρκο» σε μία νύχτα που θα μείνει σε όλους αξέχαστη

Νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες έρχονται στο αποψινό επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέρ...
16:28 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Πέτρος στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνει μία μόνo λέξη, «Αλίκη»

Αποκαλύψεις και συγκινητικές στιγμές έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel&...
14:38 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα μεταφέρεται στη φυλακή

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 2...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα