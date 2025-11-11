Το “Να μ’ αγαπάς” ταξίδεψε στο Ναύπλιο για νέα γυρίσματα – Δείτε φωτογραφίες

Η επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», συνεχίζει να μαγνητίζει και να ταξιδεύει τους τηλεθεατές σε μερικά από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας.

Για άλλη μια φορά, το συνεργείο και οι συντελεστές της σειράς βρέθηκαν στο μαγευτικό Ναύπλιο, για νέα, απαιτητικά γυρίσματα που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια.

Η δημοφιλής πόλη της Αργολίδας, με τη χαρακτηριστική της αρχιτεκτονική και το ρομαντικό της τοπίο, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη σειρά, χαρίζοντας κάθε φορά μοναδικές εικόνες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Στα πολύωρα και εντατικά γυρίσματα συμμετείχαν οι Κώστας Νικούλι, Μέγκι Σούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ και Μιχαήλ Ταμπακάκης, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να αποδώσουν με αλήθεια και συναίσθημα τις δυνατές στιγμές που έρχονται.

Η σειρά συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με τους συντελεστές να ανανεώνουν καθημερινά το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Alpha.