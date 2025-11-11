Πέθανε η Αναστασία Τασούλα – Ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από την καταστολή και μεταμοσχεύθηκε με επιτυχία

Πέθανε η Αναστασία Τασούλα – Ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από την καταστολή και μεταμοσχεύθηκε με επιτυχία

Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι η Αναστασία Τασούλα σε ηλικία μόλις 26 ετών άφησε την τελευταία της πνοή. Ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από την καταστολή και μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς στην Ελλάδα.

Την είδηση του θανάτου μοιράστηκε η οικογένειά της, ενημερώνοντας ότι η Αναστασία Τασούλα άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση της οικογένειας της Αναστασίας Τασούλα

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα.

Η οικογένεια και οι οικείοι της».

Το 2022, η Αναστασία Τασούλα ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξύπνησε από καταστολή και δέχθηκε μεταμόσχευση πνευμόνων.

«Κάθε μέρα είναι διαφορετική και ίδια. Οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες πάνε και έρχονται και εγώ ελπίζω ότι κάποιος από αυτούς θα μπει να μου πει ότι βρέθηκε το μόσχευμά μου και πάμε για χειρουργείο. Συνεχώς αλλαγές σε γάζες, τρυπήματα, σωληνάκια και τα σχετικά. Πολύ πόνος, που δεν μπορεί να εκφραστεί γιατί δεν έχω φωνή (λόγω τραχειοστομίας) οπότε κάνω σαν φώκια και χτυπιέμαι. Μέσα στην ημέρα σίγουρα θα κλάψω 5-6 φορές και θα γελάσω άλλες τόσες. Θα σκεφτώ τις αγαπημένες μου εικόνες από την ζωή μου πριν αλλάξουν όλα και καταλήξω 2μιση μήνες στη ΜΕΘ. Έναν μήνα ολόκληρο κοιμόμουν, τώρα κλείνω 1,5 μήνα που είμαι ξύπνια ακίνητη σε ένα κρεβάτι. Και ζω με τις εικόνες που με κάνουν να θέλω να ζήσω για να τις ξαναζήσω», έγραφε η Αναστασία αποδεχόμενη την πρόσκληση του Δημήτρη Κοντοπίδη, αντιπρόεδρου στην Ένωση Ασθενών Ελλάδος να μιλήσει για το πώς νιώθει περιμένοντας το μόσχευμα.

