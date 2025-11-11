Βόρεια Μακεδονία: 5 συλλήψεις για χρηματισμό σε σκάνδαλο που θυμίζει… ΟΠΕΚΕΠΕ – Σταμάτησε η καταβολή επιδοτήσεων

Enikos Newsroom

διεθνή

Βόρεια Μακεδονία: 5 συλλήψεις για χρηματισμό σε σκάνδαλο που θυμίζει… ΟΠΕΚΕΠΕ – Σταμάτησε η καταβολή επιδοτήσεων

Η αστυνομία στη Βόρεια Μακεδονία συνέλαβε τον διευθυντή του κρατικού Οργανισμού Πληρωμών Εθνικών και Κοινοτικών Ενισχύσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη, Ιλία Στοΐλεφ με την κατηγορία του χρηματισμού, προκειμένου αυτός να εγκρίνει παρανόμως χρηματοδότηση γεωργικής επιχείρησης στην χώρα, η οποία βυθίζεται σε σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων.

Ο Στοΐλεφ, ο οποίος είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος, VMRO-DPMNE, φέρεται να είχε συμφωνήσει με πρώην υπουργό της χώρας να λάβει το ποσό των 50.000 ευρώ για να εγκρίνει κοινοτική επιχορήγηση σε γεωργική επιχείρηση που ανήκει στον δεύτερο. Η χρηματοδότηση προέρχεται από κοινοτικά κονδύλια και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα IPA/IPARD της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στηρίζει δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού αυτού της Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθη κατά την παραλαβή 400 ευρώ, τα οποία θεωρούνται «προκαταβολή» του συνολικού ποσού. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη τέσσερα άτομα. Και οι πέντε συλληφθέντες προφυλακίστηκαν.

Δικαιούχοι των κοινοτικών αυτών ενισχύσεων είναι κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφοι και επενδυτές του αγροτικού τομέα, καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναστολή όλων των χρηματοδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια προς τους δικαιούχους του προγράμματος της ΕΕ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η αναστολή κρίθηκε αναγκαία ώστε να ελεγχθούν όλες οι πιθανές παρανομίες, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι παρόμοιες πρακτικές έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Η οργή της αντιπολίτευσης

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) κατηγόρησε την κυβέρνηση Μίτσκοσκι για «εκτεταμένη διαφθορά», προειδοποιώντας ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών κονδυλίων για τον αγροτικό τομέα, ενώ πρόσθεσε πως χιλιάδες αγρότες της χώρας θα μείνουν χωρίς τις επιδοτήσεις αυτές της ΕΕ.

Το κόμμα αυτό υποστήριξε επίσης ότι η απόφαση για αναστολή των χρηματοδοτήσεων προήλθε στην ουσία από την ίδια την ΕΕ και όχι από την κυβέρνηση του Χρ. Μίτσκοσκι, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του υπουργού Γεωργίας.

Απαντώντας, ο Μίτσκοσκι τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μπλοκάρει τα κονδύλια για τον αγροτικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία, υποστηρίζοντας πως η πρωτοβουλία για προσωρινή αναστολή ήταν κυβερνητική απόφαση, η οποία μάλιστα χαιρετίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της χώρας και πρόσθεσε πως η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των οικονομικών της συμφερόντων.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι δεν αποκλείεται και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην έρευνα και πως εάν διαπιστωθούν παρανομίες σχετικά με την διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων, η Βόρεια Μακεδονία ενδέχεται να υποχρεωθεί να επιστρέψει χρήματα στην ΕΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

Υπουργείο Παιδείας: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης – Όλες οι λεπτομέρειες

Θεοδωρικάκος από Κομοτηνή: Επτά επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο

Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί φτάνει πλέον τα 162,91 μέτρα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 γάτες στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:40 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αμπάς: Υπόσχεται “μεταρρυθμίσεις” στην Παλαιστινιακή Αρχή και ταχεία διεξαγωγή εκλογών

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς επανέλαβε σήμερα από το Παρίσι, κατά τη συνάντηση που ε...
20:10 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Νεκροί και οι 20 επιβάτες του C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – Δείτε βίντεο

Όλο το προσωπικό των 20 στρατιωτικών που ταξίδευε με το τουρκικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συ...
19:45 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Καταδικάστηκε για 3 φορά η 18χρονη τραγουδίστρια «Ναόκο»

Καταδικάστηκε εκ νέου σήμερα, σε 13 ημέρες φυλάκισης, η 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου Ντι...
19:30 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Σλοβακία: Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται να περπατάς πολύ γρήγορα – Χαμός στα social με το όριο ταχύτητας για τους πεζούς

Ένας νόμος που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια της Σλοβακίας, ορίζοντας μέ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα