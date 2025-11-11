Νάξος: Είχε 58 γάτες εγκλωβισμένες σε ακατάλληλο χώρο – Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι – κολαστήριο

Νάξος: Είχε 58 γάτες εγκλωβισμένες σε ακατάλληλο χώρο – Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι – κολαστήριο

Στη σύλληψη ενός άνδρα που είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες στη Νάξο προχώρησαν οι αστυνομικοί την Τρίτη (11/11).

Συγκεκριμένα, σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων από αστυνομικούς του Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλες για τη διαβίωσής τους συνθήκες

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης, διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά μεγάλο αριθμό ζωών συντροφιάς και συγκεκριμένα 58 γάτες σε ακατάλληλες για τη διαβίωσή τους συνθήκες.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

