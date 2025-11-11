Διακίνηση ναρκωτικών: Προφυλακιστέος ο YouTuber κληρικός – Στη φυλακή και άλλα 3 μέλη του κυκλώματος

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Διακίνηση ναρκωτικών: Προφυλακιστέος ο YouTuber κληρικός – Στη φυλακή και άλλα 3 μέλη του κυκλώματος

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους 4 φερόμενα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών. Μεταξύ των 4 που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι και ο γνωστός YouTuber κληρικός κι ακόμη ένας ρασοφόρος.

Της Άννας Κανδύλη

Σήμερα απολογήθηκε και ο γιος της 52χρονης κατηγορούμενης ως αρχηγού του κυκλώματος στον οποίο δεν αποδίδεται συμμετοχή στην Οργάνωση αλλά κατηγορείται για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Νέα προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν η 52χρονη κι άλλα δύο φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

21:33 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Πέθανε η Αναστασία Τασούλα – Ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από την καταστολή και μεταμοσχεύθηκε με επιτυχία

Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι η Αναστασία Τασούλα σε ηλικία μόλις 26 ετών άφησε την τελευταία τη...
21:18 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Διδυμότειχο: Συνελήφθη 17χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ιδιοκτήτη επιχείρησης

Στη σύλληψη ενός 17χρονου που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε ιδιοκτήτη ψιλικατζίδικου,...
20:53 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον YouΤuber ιερέα: «Έλεγε ότι έκανε μέχρι και εξορκισμούς»

Ακόμη και εξορκισμούς προσποιούνταν πως πραγματοποιούσε ο δήθεν ιερέας – YouTuber στην π...
20:28 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Νάξος: Είχε 58 γάτες εγκλωβισμένες σε ακατάλληλο χώρο – Σοκάρουν οι εικόνες από το σπίτι – κολαστήριο

Στη σύλληψη ενός άνδρα που είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες στη Νάξο προχώρ...
