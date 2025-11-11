Διακίνηση ναρκωτικών: Προφυλακιστέος ο YouTuber κληρικός – Στη φυλακή και άλλα 3 μέλη του κυκλώματος

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους 4 φερόμενα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών. Μεταξύ των 4 που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι και ο γνωστός YouTuber κληρικός κι ακόμη ένας ρασοφόρος.

Της Άννας Κανδύλη

Σήμερα απολογήθηκε και ο γιος της 52χρονης κατηγορούμενης ως αρχηγού του κυκλώματος στον οποίο δεν αποδίδεται συμμετοχή στην Οργάνωση αλλά κατηγορείται για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Νέα προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν η 52χρονη κι άλλα δύο φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.