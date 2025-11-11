Τουρκία: Νεκροί και οι 20 επιβάτες του C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – Δείτε βίντεο

Όλο το προσωπικό των 20 στρατιωτικών που ταξίδευε με το τουρκικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, σκοτώθηκε, δήλωσε η κυβέρνηση στην Τουρκία, την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία όταν συνετρίβη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στο X.

Βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης φαινόταν να δείχνει το αεροσκάφος C-130 να στροβιλίζεται προς τα κάτω και να αφήνει ένα λευκό ίχνος καπνού, πριν καταπέσει στη Γεωργία.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους «μάρτυρες» σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Τα πρώτα βίντεο από το σημείο της συντριβής κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν δείχνουν κομμάτια από άμορφες μάζες μετάλλου διασκορπισμένα σε έναν χορταριασμένο λοφίσκο, με τμήματα της ατράκτου να εξακολουθούν να φλέγονται και σκούρο καπνό να υψώνεται σε καθαρό ουρανό. Πυροσβεστικά οχήματα στέκονταν κοντά και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το αεροπλάνο να χάνει υψόμετρο στροβιλίζοντας και καπνούς να βγαίνουν από αυτό και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτό το βίντεο.

Ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ολοκλήρωνε μια ομιλία στην Άγκυρα, έλαβε ένα σημείωμα από τους βοηθούς του ενημερώνοντας τον για το περιστατικό. Ο Τούρκος πρόεδρος διέκοψε την ομιλία του και εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border.

Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d — No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025

Ο όρος “μάρτυρες” χρησιμοποιεί τακτικά για να περιγράψει όχι μόνο τους θανάτους στη μάχη αλλά και το προσωπικό υπηρεσιών που σκοτώθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Ερντογάν, το γραφείο του και το υπουργείο δεν ανέφεραν τα αίτια της συντριβής και δεν παρείχαν αριθμό νεκρών.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» στην ανατολική Γεωργία, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τόνισε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Ζήτησε από το ΜΜΕ «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

-Did Turkey shoot down own military plane?

-Turkish C-130 military cargo plane carrying 20 military personnel on board crashed in Georgia, on the way from Azerbaijan to Turkey

-From the video it looks like the whole tail section is missing pic.twitter.com/DueQ7cE2IT — Insightful Geopolitics (@InsightGL) November 11, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπήρχαν Τούρκοι και Αζέροι στο αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφος, αλλά δεν έδωσαν απολογισμούς θυμάτων.

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντογάν, ο Αζέρος ομόλογός του, Ιλχάμ Αλίγιεφ δήλωσε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ότι συζήτησε «την τραγική είδηση της απώλειας στρατιωτικών» στη συντριβή.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι 20 Τούρκοι επέβαιναν στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος, δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες για πιθανούς επιβάτες άλλων εθνικοτήτων.

Η Τουρκία και η Γεωργία δήλωσαν ότι εργάζονται για να φτάσουν στο σημείο, στον δήμο Σιγκνάχι του Καχέτι, μια παραμεθόρια δασώδη περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interpress της Γεωργίας επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανέφερε ότι το περιστατικό διερευνάται βάσει άρθρου του ποινικού κώδικα που καλύπτει τις αερομεταφορές και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Το Αζερμπαϊτζάν, στενός σύμμαχος της Τουρκίας, δήλωσε ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από την πόλη Γκαντζά. Η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει το C-130 Hercules, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τις αεροπορικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όσους επλήγησαν από τη συντριβή, καθώς και στην Πολεμική Αεροπορία και τους πολίτες της Τουρκίας.

«Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τον πελάτη μας με κάθε τρόπο…», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, Κρις Καρνς. Το C-130 Hercules είναι ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, στρατευμάτων και εξοπλισμού.