Τάπερ: Το αποτελεσματικό κόλπο με το νερό για να σώσετε τα παραμορφωμένα καπάκια

Αν τα καπάκια των πλαστικών δοχείων τροφίμων σας έχουν παραμορφωθεί από τον φούρνο μικροκυμάτων ή το πλυντήριο πιάτων, μη βιαστείτε να τα πετάξετε. Ένα απλό κόλπο με βραστό νερό μπορεί να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση, εξοικονομώντας σας χρήματα και μειώνοντας τα απορρίμματα.

Τάπερ: Το απλό κόλπο για να σώσετε τα παραμορφωμένα καπάκια

Τα δοχεία αποθήκευσης είναι απαραίτητα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων καθώς και για να διατηρηθούν φρέσκα τα φαγητά. Ωστόσο, τα πιο συνηθισμένα πλαστικά τάπερ έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα: τα καπάκια τους συχνά παραμορφώνονται από την υψηλή θερμοκρασία του πλυντηρίου πιάτων ή του φούρνου μικροκυμάτων.

Όταν ένα καπάκι παραμορφώνεται, παύει να εφαρμόζει σωστά, καθιστώντας το δοχείο άχρηστο για την αεροστεγή αποθήκευση.

Μία γυναίκα στο Instagram μοιράστηκε το τέλειο κόλπο που θα επαναφέρει τα καπάκια σας στην αρχική τους μορφή μέσα σε λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Η Jenn προτρέπει τους καταναλωτές να μην πετούν τα πλαστικά δοχεία εάν έχουν παραμορφωθεί τα καπάκια.

Η διαδικασία είναι απλή:

  1. Βράστε νερό στον βραστήρα σας.
  2. Τοποθετήστε το παραμορφωμένο καπάκι στον νεροχύτη και ρίξτε από πάνω του όλο το βραστό νερό. Η Jenn συμβουλεύει να αναποδογυρίσετε το καπάκι στη μέση της διαδικασίας, ώστε το πλαστικό να μαλακώσει ομοιόμορφα.
  3. Μόλις το πλαστικό μαλακώσει αρκετά, μπορείτε να το επαναφέρετε στην αρχική του μορφή με τα χέρια σας και να το εφαρμόσετε ξανά στο δοχείο.
  4. Το κλειδί είναι να διατηρήσετε το καπάκι στη σωστή του θέση πάνω στο δοχείο καθώς κρυώνει, αλλιώς θα ανακτήσει την παραμορφωμένη του μορφή.

Στο βίντεο, η Jenn κρατάει το καπάκι στη θέση του, ενώ τρέχει κρύο νερό πάνω στο δοχείο, επιτρέποντας στο πλαστικό να κρυώσει γρήγορα και να σταθεροποιηθεί στο επιθυμητό σχήμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε το δοχείο ανάποδα, με το καπάκι προς τα κάτω και να τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο (π.χ., μια κατσαρόλα) πάνω του μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Οι χρήστες των social media στα σχόλια την ευχαρίστησαν για το κόλπο. Πολλοί είπαν πως συνήθως πετούν τα τάπερ όταν τα καπάκια δεν εφαρμόζουν πλέον, αλλά τώρα θα δοκιμάσουν αυτή τη μέθοδο. «Ευχαριστώ πολύ! Θα το δοκιμάσω απόψε!», έγραψε ένας χρήστης. «Μακάρι να το είχα δει πριν πετάξω τα δικά μου», πρόσθεσε ένας δεύτερος χρήστης.

