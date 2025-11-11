Βασίλης Ζούλιας: «Δεν πίνω 32 χρόνια, δεν υπάρχει το ένα ποτήρι – Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς»

Τον Βασίλη Ζούλια συνάντησε σε εκδήλωση η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο καταξιωμένος σχεδιαστής, στη διάρκεια των δηλώσεών του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (11/11), μίλησε για τη μάχη του με το αλκοόλ, τονίζοντας πως δεν πίνει εδώ και 32 χρόνια και εξομολογήθηκε πως για να τα καταφέρει ζήτησε τη βοήθεια ειδικών.

Σε ερώτηση που δέχτηκε, ο Βασίλης Ζούλιας απάντησε: «Οι πειρασμοί μου σήμερα είναι να μην πάρω ένα γλυκό, να μην πάρω κάτι αλμυρό. Δεν θέλω να πιω πια. Δεν πίνω 32 χρόνια, δεν υπάρχει το ένα ποτήρι».

«Το ένα είναι πάρα πολύ και τα χίλια δεν είναι ποτέ αρκετά λένε! Το ένα, δεν υπάρχει στην εθισμένη προσωπικότητα, οπότε το κόβεις μαχαίρι και είναι πανεύκολα τα πράγματα», σημείωσε.

Επιπλέον, ο σχεδιαστής είπε ότι: «Και βέβαια ζητάς και βοήθεια από ειδικούς ανθρώπους για να μπορέσεις. Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς. Δεν γίνεται αλλιώς».