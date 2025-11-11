Βασίλης Ζούλιας: «Δεν πίνω 32 χρόνια, δεν υπάρχει το ένα ποτήρι – Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βασίλης Ζούλιας
Φωτογραφία: Instagram/maison.zoulias

Τον Βασίλη Ζούλια συνάντησε σε εκδήλωση η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο καταξιωμένος σχεδιαστής, στη διάρκεια των δηλώσεών του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (11/11), μίλησε για τη μάχη του με το αλκοόλ, τονίζοντας πως δεν πίνει εδώ και 32 χρόνια και εξομολογήθηκε πως για να τα καταφέρει ζήτησε τη βοήθεια ειδικών.

Σε ερώτηση που δέχτηκε, ο Βασίλης Ζούλιας απάντησε: «Οι πειρασμοί μου σήμερα είναι να μην πάρω ένα γλυκό, να μην πάρω κάτι αλμυρό. Δεν θέλω να πιω πια. Δεν πίνω 32 χρόνια, δεν υπάρχει το ένα ποτήρι».

«Το ένα είναι πάρα πολύ και τα χίλια δεν είναι ποτέ αρκετά λένε! Το ένα, δεν υπάρχει στην εθισμένη προσωπικότητα, οπότε το κόβεις μαχαίρι και είναι πανεύκολα τα πράγματα», σημείωσε.

Επιπλέον, ο σχεδιαστής είπε ότι: «Και βέβαια ζητάς και βοήθεια από ειδικούς ανθρώπους για να μπορέσεις. Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς. Δεν γίνεται αλλιώς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

«Ταχεία Πρόσληψη»: Fast track διαδικασία με λίγα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο app

Bloomberg: Έως 8 δισ. ευρώ σχεδιάζει να αντλήσει η Ελλάδα το 2026 από τις αγορές

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 γάτες στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 13 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:56 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

H Ηλιάνα Μαυρομάτη στο πλευρό του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο «Barcelona»

Με ανανεωμένο πρωταγωνιστικό δίδυμο κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στο Πτι Παλαί το ερωτικό ...
19:09 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω…»

Το 2013, ο Ετεοκλής Παύλου θα έρθει αντιμέτωπος με ένα περιστατικό που θα του αλλάξει την ζωή....
17:43 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Θανάσης Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει κι εγώ το cancel, είναι πάρα πολύ πικρό το συναίσθημα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ήταν το πρωί της Τρίτης (11/11) ο Θανάσης Κ...
17:29 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Σταυροπούλου: Η διάσημη TikToker αποκαλύπτει στο enikos.gr την ιδέα πίσω από την «Τασία» – «Οι περισσότεροι με φωνάζουν έτσι στον δρόμο»

Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στο TikTok. Η...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα