Θανάσης Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει κι εγώ το cancel, είναι πάρα πολύ πικρό το συναίσθημα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ήταν το πρωί της Τρίτης (11/11) ο Θανάσης Κουρλαμπάς. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, τον οποίο οι τηλεθεατές τα τελευταία δύο χρόνια απολαμβάνουν στην σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», με αφορμή την παράσταση «#Cancel» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, αναφέρθηκε στο θέμα της «ακύρωσης» ανθρώπων, και εξομολογήθηκε πως το έχει βιώσει και ο ίδιος.

Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε, ο Θανάσης Κουρλαμπάς είπε ότι: «Έχω βιώσει κι εγώ το cancel. Είναι μια περίοδος που την έχω αφήσει να φύγει από εμένα, ήταν πολύ δύσκολη. Βίωσα cancel. Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου και να δεις μέχρι που εσύ έκανες είτε κάποια λάθη, είτε παραβλέψεις, είτε παραλείψεις, είτε δεν εκτίμησες σωστά κάποια πράγματα!».

«Αλλά όταν βιώνεις cancel, βιώνεις μια αδικία, στην οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείς να αντιδράσεις, είτε ως επιλογή είτε ως αδυναμία. Είναι πάρα πολύ πικρό το συναίσθημα. Όμως, είναι και πολύ μεγάλο μάθημα. Αν τα καταφέρεις να το τακτοποιήσεις μέσα σου και να του προσδώσεις όσο γίνεται πιο θετικό πρόσημο για σένα, βγαίνεις πιο δυνατός και ξέρεις να αντιμετωπίσεις πολύ πιο εύκολα παρόμοια περιστατικά. Έχω βιώσει!», πρόσθεσε ο ηθοποιός.