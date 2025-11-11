Κατερίνα Καινούργιου: «Έβαλα τα κλάματα, όταν είδα τις ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου»

«Έβαλα τα κλάματα το πρωί» ανέφερε το πρωί της Τρίτης (11/11) η Κατερίνα Καινούργιου για τις ευχές που της έστειλε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την εγκυμοσύνη της. Η παρουσιάστρια θυμήθηκε την αρχή της καριέρας της που βρέθηκε στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου και συγκινήθηκε.

«Μου ευχήθηκαν πάρα πολλοί. Με τον Γρηγόρη συγκινήθηκα. Εγώ είχα ξεκινήσει από την Μπεκατώρου και τη δεύτερη χρονιά ήθελα να πάω στον Γρηγόρη, ήταν το όνειρό μου. Παρόλο που στην Μπεκατώρου έπαιρνα 300 ευρώ. Τότε μου είπαν ότι ο Γρηγόρης έψαχνε έναν δημοσιογράφο για πρακτική και τους είπα ότι δέχομαι την πρόταση ακόμα κι αν δεν πληρώνομαι. Ήθελα απλά την εμπειρία δίπλα στον Γρηγόρη. Ήταν τόσο καλός και δοτικός, έμαθα τόσα πολλά πράγματα δίπλα του. Στους έξι μήνες ήρθε και μου είπε: “επειδή το αγαπάς πολύ και το αγαπάς πολύ, θα πληρωθείς κανονικά. Θα μπεις με σύμβαση”. Ήταν η πρώτη μου σύμβαση με το Mega» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Και πρόσθεσε: «Η εκπομπή ξεκινούσε 10 και εκείνος ερχόταν 7 παρά τέταρτο. Το μεσημέρι έπαιρνε φαγητό για όλη την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο καλύτερος παρουσιαστής αυτή τη στιγμή. Γαλαντόμος και πολύ δοτικός. Την Σίσσυ Χρηστίδου την είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Την είχε κατεβάσει από τη Θεσσαλονίκη, έδινε πολύ χώρο στα νέα παιδιά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήθελα να το πω. Τον αγαπάω και τον ευγνωμονώ».

«Έβαλα τα κλάματα το πρωί όταν το είδα» πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου λίγη ώρα αργότερα.