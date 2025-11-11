The 2Night Show: Γρηγόρης Αρναούτογλου για την Κατερίνα Καινούργιου – «Από τα βάθη της καρδιάς μου, σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη εγκυμοσύνη»

Τις πιο θερμές του ευχές έστειλε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Ο γνωστός παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στο χαρμόσυνο γεγονός στην έναρξη της εκπομπής The 2Night Show, το βράδυ της Δευτέρας (10/11), μία ημέρα μετά την αποκάλυψη που έκανε η Κατερίνα μέσω των social media της.

«Να ευχηθώ στο Κατερινάκι, στην Κατερίνα την Καινούργιου, που ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος. Κατερίνα μου, από τα βάθη της καρδιάς μου, σου εύχομαι να έχεις μια υπέροχη εγκυμοσύνη, “καλή λευτεριά” όταν έρθει εκείνη η ώρα και να ’σαι ευτυχισμένη μαζί με τον άντρα σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αμέσως μετά την έναρξη του late-night show του.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία τους, θυμίζοντας τις πρώτες της τηλεοπτικές στιγμές. «Φανταστείτε ότι η Κατερίνα ήρθε 18-19 χρονών στο πρωινό στο MEGA και πάντα μαζί της νιώθω σαν να είναι ένα παιδί που μεγάλωσε δίπλα μας σε αυτή την ιστορία της τηλεόρασης. Απ’ ό,τι βλέπω, έχει κάνει μια υπέροχη καριέρα που της αξίζει», συμπλήρωσε, δείχνοντας την εκτίμηση και τη στοργή του για τη συνάδελφό του.