Κίναν Έβανς: «Οι καλύτερες μέρες έρχονται, ευχαριστώ τον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους για την υπομονή τους»

Ο Κίναν Έβανς μίλησε στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ και δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός ότι επέστρεψε ξανά στη δράση, ύστερα από 533 ημέρες απουσίας. Ο Αμερικανός γκαρντ, που πέρασε έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο αποκατάστασης, τόνισε ότι πλέον νιώθει ευγνωμοσύνη που μπορεί να αγωνίζεται ξανά σε επίσημο παιχνίδι.

Ο Έβανς παραδέχτηκε πως οι πρώτοι μήνες μετά τον τραυματισμό του ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι και απογοητευτικοί. Όπως είπε, εκείνη την περίοδο έδωσε μεγάλη ψυχική μάχη, όμως στη συνέχεια βρήκε τη δύναμη να προχωρήσει. Από τότε, προσπαθεί καθημερινά να βελτιώνεται, με στόχο να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους φετινούς του στόχους.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα και ολόκληρο το σταφ των Πειραιωτών για τη στήριξη και τη βοήθειά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτούς δεν θα είχε καταφέρει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Όσον αφορά τη συνέχεια, ο Έβανς αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, στα ματς απέναντι σε Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 21:30). Ωστόσο, ο ίδιος κρατά χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας πως δεν θέλει να αφήσει το μυαλό του να παρασυρθεί. Όπως είπε, προτεραιότητά του είναι να μείνει υγιής και σιγά σιγά να βρει τον πραγματικό του εαυτό.